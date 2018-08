Oles, orgullosa de su «mercáu afayaízu»

Surgió hace dieciséis años como una forma más de recaudar fondos para sufragar la Fiesta de las Flores, en honor a la Virgen de la Salud, y que tiene lugar en mayo. Pero tal es la ilusión que los vecinos ponen en organizar el Mercáu Tradicional de Oles (levantando la carpa, adornándola, preparando tortillas y postres, y captando profesionales de distintos tipos de artesanía) , que este encuentro le ha robado el protagonismo a sus fiestas patronales. Lo dice la propia comisión de festejos de la parroquia maliaya y también el pregonero de la decimosexta edición del mercáu, el televisivo Alberto Rodríguez, que antes de que esta fiesta fuera declarada de Interés Turístico Regional en 2014, ya había conocido la parroquia con 'De folixa en folixa', de la TPA, y había tenido oportunidad de conversar con Basio, el repicador de las campanas, o con Mariano, uno de los vecinos más veteranos, nacido en 1914.

De todos esos recuerdos dio cuenta ayer en la apertura de «este mercáu afayaízu» en un pueblo «pequeñín, pero resultón», conocido cada vez más por su azabache, una variedad de lignito que se extraía de sus minas y que ayer también estaba presente en los puestos artesanos. Había noventa y en ellos se podían encontrar artículos de cuero, madera, bisutería, manualidades, hórreos a escala como los de Javier Sierra, productos de la huerta y toda clase de embutidos, sin olvidar los que recuerdan los oficios tradicionales, como la confección de calcetines de lana, de la que Ana Gayo daba muestra rueca y fusa en mano. «Es la primera vez que vengo, aunque mi abuelo es de aquí», explicaba Nuria Tuero, de trece años. «Me parece que está muy bien hecho y que los puestos encajan muy bien en un entorno tan rural y con personajes mitológicos». Tampoco se lo quisieron perder la mierense María José Cuervo y su marido, Francisco Pena. Viven en Valencia, pero desde años, cuando vienen a Asturias en agosto, no se lo pierden. «Me encanta la artesanía asturiana», decía María José de un mercáu del que el pueblo «está hinchado de orgullo», como dijo el presidente de la comisión de festejos, Jonathan Solares. A ellos se «suman foriatos y madrileños», añadía Rodríguez, «que vienen a colaborar con unas fiestas en las que no hay verbena ni religión para no fastidiar a sus vecinos de Argüeru». Por la tarde, bailaron Les Xanines de Quintes y hubo concurso popular de escanciado. Hoy continúa. Habrá exhibición de doma a las 17.30 horas. Se espera, entre los dos días, 5.000 visitantes.

Argüero y Priesca

Oles no es la única localidad en fiestas. También lo está Argüero, que ayer vivió su día grande con la misa en honor a su patrón, San Mamés, y el VIII Memorial Pilar Ordieres de fútbol, maratón de parchís y verbena. Hoy está previsto el III Concurso Masterchef (12 horas), la salida de carrozas (18.30) y la merienda campestre (21 horas). Priesca también vivió ayer su día grande, con misa por la mañana y una parrillada, en la que se asaron 200 kilos de costillas por la noche y fuegos artificiales. Y Granderroble (Quintueles), que celebra 35 años de fiestas, honra hoy a Nuestra Señora de las Nieves (12.30 horas). Habrá bailes regionales con el grupo folclórico Les Xanines de Quintes, sesión vermú y jira campestre. Después, a las 16 horas, concierto de Silvidos y Gemidos en el prau, actividades infantiles (18.30) y paella (20.30 h).