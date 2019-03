La oposición aprueba dar una calle a Rosa Galán, aunque IU pone en duda su validez jurídica Pleno del Ayuntamiento de Castrillón. / MARIETA IU insta a los vecinos, promotores de la propuesta, a iniciar los trámites al amparo de la ordenanza de méritos y honores SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 29 marzo 2019, 00:31

4.000 firmas pedían una calle para Rosa Galán. Una iniciativa que se llevó al Pleno en forma de moción y que acabó en un rifirrafe político de tal calibre que incluso luego lo afeó el público presente en la sala. «Queremos mostrar nuestro malestar con que se esté utilizando la figura de Rosa para fines políticos», decía una de las promotoras de la iniciativa al finalizar la sesión.

El equipo de gobierno local reclamó a los grupos de la oposición que retirasen la moción al considerarla «nula de pleno derecho» y argumentaba que este tipo de reconocimientos están reglados por la ordenanza de méritos y honores. «Insto a que se inicie el proceso por los cauces ordinarios y entonces tendrán el voto de IU», resaltaba la alcaldesa, Yasmina Triguero.

El PP se negó en rotundo y afirmó que esa postura era un «atropello ya que la propuesta es legal y legítima», destacó su portavoz, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, que lamentó la situación y afirmó ser «uno de los grandes disgustos de mi etapa como concejal. No me esperaba esta ruindad de IU».

Fue el PSOE quien pidió a la secretaria que aclarase si se debía modificar algo de la propuesta antes de ser firmada, aunque esta se limitó a responder que «yo no soy quién para decir cómo se presentan las mociones o no», por lo que no sacó de dudas a los presentes. Tras varios minutos de fuerte tensión y un debate subido de tono, en la votación la moción consiguió el voto favorable de todos los grupos de la oposición ya que solo IU se mostró en contra.

«No viene avalada por un informe jurídico ni está claro lo que se está debatiendo. Yo no tengo la seguridad jurídica de que no estemos aprobando ya la calle», recalcó la alcaldesa. Por su parte Quiñones criticó que el equipo de gobierno estuviera utilizando «artilugios y patrañas legales, para no pronunciarse sobre la petición vecinal, a la que se debería dar una respuesta clara. Después de esta moción ya se puede iniciar la tramitación».

La ordenanza establece que debe ser un tercio de la corporación quien proponga este tipo de reconocimiento, que deben pasar y dictaminarse en la comisión informativa de interior antes de ser votada en el Pleno, donde debe contar con el favor de dos tercios de la corporación, «algo que se ha saltado el PP al buscar la vía rápida», destacó la edil de Interior, Mar González.

El Pleno también dio el visto bueno a la obra de Concha Jerez, que tendrá un coste de 25.000 euros que estaban incluidos en la modificación presupuestaria de 109.000 euros, previamente apoyada. En ambos casos con los votos de IU, Foro y Castrillón Sí Puede.