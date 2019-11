La oposición de Carreño carga contra el Principado por la falta de un plan de futuro en Perlora El deterioro de los chalés es cada vez más evidente. / P. G.-P. Critican la «desidia» del Gobierno y la falta de repuestas de la consejera de Cultura a las preguntas de la diputada de IU Ángela Vallina PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Sábado, 16 noviembre 2019, 01:24

Perlora pasó de ser un centro de ocio con gran proyección a un pueblo fantasma en 65 años. Los altos costes de mantenimiento provocaron el declive de la Ciudad de Vacaciones, que fue privatizada en 2007. El actual deterioro del complejo y la carencia de un plan o proyecto de futuro ha unido a los vecinos y los grupos de la oposición de Carreño, que cargan contra el Gobierno del Principado por su «dejadez». La consejera de Cultura, Berta Piñán, fue interpelada por la diputada de IU Ángela Vallina sobre posibles actuaciones a realizar en el complejo turístico. En la contestación, la responsable autonómica se limitó a recordar únicamente las actuaciones realizadas en materia de mantenimiento y conservación. En el escrito de respuesta, explican desde IU, no figura iniciativa alguna de futuro. Ante esa falta de concreción, Vallina asegura que «seguiremos insistiendo para que el Gobierno regional explique los planes que tiene para Perlora y defenderemos que se recupere como un lugar clave, no solo para el concejo donde se asienta, sino en todo lo que conlleva su desarrollo». Incide, además, en que la consejera no ha respondido a sus preguntas, «solo ha hecho un recuento de las cosas de mantenimiento».

Por su parte, el portavoz de IU en Carreño, Ángel García, señala que «el PSOE regional lo que viene haciendo con la ciudad residencial es tirar el dinero. Se debe hacer un plan de desarrollo integral y fijar unas partidas económicas anuales y que se dejen de mantenimientos para encubrir una falta de interés».

En la misma línea se encuentra la portavoz municipal del PP. Joana Canals califica de «lamentable» que un complejo turístico «de primer orden y que ha sido tan importante, ahora esté condenado a un total deterioro». «Lo que dice la consejera solo demuestra la incompetencia del actual Ejecutivo regional», subraya la edil popular.

Carolo López, de Somos Carreño-Podemos, afirma que «lo que no mejora, empeora, y eso es lo que esta pasando con la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Y todo ello por la desidia que demuestran los sucesivos gobiernos regionales socialistas».

La asociación vecinal de Candás también critica la falta de atención. El presidente del colectivo, Luis Fernández, mantiene que «siempre defendimos que Perlora debe ser una ciudad para vivir y queremos saber qué quiere hacer el Principado con ella, pero no acaban de responder y no nos dan ninguna solución».