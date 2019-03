La oposición critica la fórmula del PSOE para aprobar el Plan Económico Financiero El interventor avala que el Ayuntamiento «no necesita adoptar medidas de ingresos ni de gastos» extra SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Jueves, 28 marzo 2019, 00:22

El Ayuntamiento de Corvera aprobó el pasado martes un Plan Económico Financiero para salvar el desequilibrio del presupuesto del año pasado. Este trámite, de obligado cumplimiento por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, salió adelante con los votos del PSOE aunque el problema, según la oposición, no está en la situación financiera sino en las formas utilizadas por el equipo de gobierno para sacarlo adelante.

Critican a los socialistas por convocar una Junta de Portavoces tan solo media hora antes de la sesión plenaria, en la que se añadió, con carácter de urgencia, la aprobación del Plan Económico Financiero. «Nadie dudaba del documento que se nos traía pero no es de recibo la fórmula utilizara para presentárnoslo», destacó el portavoz de Somos Corvera. Los grupos pidieron un aplazamiento del Pleno para poder leer el documento que afirman «nos llegó cuando ya estábamos sentados en el salón de plenos».

El alcalde, Iván Fernández, explicaba ayer que la «urgencia viene impuesta al tener que presentar el informe en el plazo de un mes». El interventor municipal lo firmaba el lunes, a las 13.24 horas. «Entiendo la postura de la oposición y agradezco que no votasen en contra y se abstuvieran. Convoqué por la tarde porque el informe llegó justo el día anterior y ellos por la mañana no tienen disponibilidad para acudir al Ayuntamiento», matizó.

«Entendemos la urgencia pero no las formas utilizadas», recalcó Rogelio Crespo. En la misma línea se mostraron tanto Sara Paz, portavoz de IU, como Silvia García de la USPC. La primera insistía ayer en que «no se trata de una situación alarmante en el sentido económico, el interventor nos dejó bastante tranquilos porque no conlleva medidas restrictivas».

Además, coinciden en apuntar como culpable a la Ley de Estabilidad impuesta por el PP, «nos hemos mostrado en contra en muchas ocasiones por lo que la única crítica es la rapidez con la que nos lo hicieron llegar todo», destacó Paz.

Las críticas a la ley también llegaron desde el equipo de gobierno socialista, «no se trata de un problema estructural si no coyuntural en el que no estaríamos de no estar en vigencia esta ley tan severa, sobre todo con los ayuntamientos como el nuestro que están saneados», indicó el alcalde, Iván Fernández, que recalcó que «es una situación coyuntural que se debe al ingreso extra de un convenio urbanístico». En concreto, se ingresaron, a finales de diciembre de 2017, 500.000 euros que se gastaron en 2018 en la ampliación de El Llar.

Esta circunstancia es la que alega el interventor, que avala que «ha quedado suficientemente acreditado que, considerando la saneada situación financiera municipal, el Ayuntamiento no necesita adoptar medidas de ingresos ni de gastos, puesto que con la mera previsión presupuestaria para el 2019 y 2010 cumple con las reglas fiscales durante el periodo de vigencia del Plan Económico». De esta manera, con la aprobación de las cuentas de este año se vuelve a cumplir la regla del gasto.

Actualmente el Consistorio tiene 4,7 millones de remanente de tesorería, que se podrán destinar a nuevos proyectos e inversiones financieramente sostenibles a lo largo de los próximos años.