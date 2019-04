La oposición vuelve a unirse e inicia el expediente para dar una calle a Rosa Galán S. G. PIEDRAS BLANCAS. Martes, 2 abril 2019, 00:28

Doce concejales de la oposición se unieron ayer de nuevo para acordar iniciar los trámites para dar una calle a Rosa Galán, la comadrona. Son los mismos que aprobaron el pasado Pleno una moción en el mismo sentido, exceptuando a la popular Inmaculada de la Noval por posible incompatibilidad por razones de parentesco.

PP, PSOE, Castrillón Sí Puede, Foro y Ciudadanos decidieron presentar así formalmente la petición para que se habrá el pertinente expediente y poder iniciar el proceso regulado por la ordenanza de méritos y honores. El paso lo dieron después de que «la alcaldesa, Yasmina Triguero, se negara a hacerlo», explicó ayer el portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones. Con este escrito ya cuentan con el tercio de la corporación necesario que reclama la ordenanza para este tipo de distinciones. «Necesitábamos siete pero somos doce, igual que en el Pleno. Además, viene avalada por las casi 4.000 firmas recogidas por la ciudadanía y que motivaron la moción», destacó Quiñones.

No se baraja un lugar concreto para dale el nombre de Rosa Galán. Primero debe pasar por la pertinente comisión informativa de Interior, donde deberá contar con un informe positivo para poder ir a Pleno de nuevo. Entonces deberá ser ratificada por dos tercios de los concejales. «Le ofrecimos a IU que se sumara a la firma de esta petición, pero no quiso, ahora alegando que la concesión debe ser en diciembre, que no tendría estrictamente así, pero en todo caso nada obsta a que el expediente se inicie ya», resaltó el portavoz.