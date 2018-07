Los organizadores del Longboard retiran de Salinas treinta toneladas de basura Restos de basura en el jardín de uno los Gauzones. / J. Y. Los vecinos de Salinas hacen un balance desigual de la fiesta, hay quienes se quejan de la basura y de los restos de orines mientras otros lo consideran «normal» M. MARTÍN /S. GONZÁLEZ SALINAS. Martes, 31 julio 2018, 00:13

A la hora de hacer una fiesta, es difícil dejar satisfechos a los vecinos del lugar, que en muchos casos acaban molestos por el ruido o la basura generada. Esta problemática era a la que se enfrentaba ayer el Longboard Festival en Salinas, tras finalizar el domingo cuatro días seguidos de competiciones de surf, conciertos y ambiente festivo.

Una vez termina la diversión, toca limpiar y volver a la normalidad. Ayer unas ochenta personas participaban en las tareas de limpieza y desmontaje de las carpas instaladas. En total se sacaban de las calles en las que se celebró el festival treinta toneladas de basura, en su mayoría generadas el viernes y el sábado. «Es mucho trabajo porque una fiesta de estas características genera mucha suciedad todos los días pero nuestro objetivo es dejarlo todo listo ya hoy -por ayer lunes- y que parezca que no ha pasado nada», explicaba Pepe Hevia, uno de los organizadores del evento.

Para los vecinos también fue ayer el momento de hacer balance, que no siempre es positivo. «Si quieren hacer el festival, bien, pero estoy es una vergüenza, no tengo por qué aguantar la basura o el olor a orín en las esquinas» se quejaba Concha Ruiz, vecina de la zona. Juanjo Carrasco, joven también del vecindario lo considera «lo normal». Explica que «lo ideal sería no ensuciar tanto, pero no es nada exagerado comparado con otras fiestas». Javier Doval también vive en Salinas y tiene claro que «la gente como no es de aquí, les da igual, dejan aquí la porquería y se marchan».

«Queremos darle nuevos aires al festival, buscamos sorprender a los visitantes»

Como él, Javier Yáñez expresaba ayer su indignación por los resultados que deja el Longboard en el vecindario. «Toda la zona de los gauzones era un gran estercolero en el que se mezclaban los restos del botellón con los residuos orgánicos (tanto líquidos como sólidos) de los alegres festivaleros. El olor a orines y heces estaba presente en todos los espacios», destaca este vecino, que también se queja del estado de los accesos al arenal, «los cristales hacían imposible utilizar las duchas situadas en la escalera entre el Edificio Espartal y el Gauzón I».

Sin embargo, no todas las opiniones son tan fatalistas. Carla Humanes, tras unos segundos pensando, afirma que lo ve «mejor que otros años, tengo peor recuerdo» y que la basura que se genera es «lo normal, no debería serlo, es una gochada, pero es lo normal». Su abuela, María del Mar está de acuerdo con ella y añade que «las fiestas toda la vida han ensuciado y han puesto la música alta, sólo que los que somos mayores ya no nos acordamos de cómo éramos nosotros con veinte años».

Limpio en un día

Un balance de sobra conocido por los organizadores, sabedores de que un evento tan multitudinario siempre genera alguna molestia a quienes viven alrededor. «Es por eso que ponemos cada año nuestro máximo empeño en que todo quede limpio al día siguiente de terminar. Se ha contratado una empresa de limpieza que nos ayuda a quienes organizamos esto», recalcó Hevia. El Ayuntamiento colocó diez contenedores y desde el Longboard se colocaron otros tantos para dar más cobertura durante los cuatro días de festival. Hevia destacó que «el año que viene habrá novedades, queremos darle nuevos aires al festival, buscamos sorprender a los visitantes».