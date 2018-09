«Organizar el desembarco es muy duro y somos pocos»

Tazones vuelve poco a poco a la normalidad. Una semana después de que Carlos V volviese a desembarcar en el puerto maliayo, los vecinos se afanan por recoger y guardar la decoración, los puestos y el vestuario utilizado. «El mismo día por la noche ya comenzamos. Lo primero que recogemos es la máquina de la cuerda, que a día de hoy es muy difícil de encontrar», explica la presidenta de la Asociación Primer Desembarco, Cristina Carneado, quien afirma que, una vez más, «volvió a venir muchísima gente».

Preparar el desembarco no es tarea fácil, pero volver a la normalidad tras la fiesta tampoco. «El trabajo es muy duro y somos una asociación pequeña. Ahora mismo, yo, si no tuviésemos el apoyo del Ayuntamiento no seguiría», advierte Carneado, quien recuerda que si se mantiene como presidenta es porque en su día no se presentó ninguna otra candidatura. «El desembarco es de Tazones. Yo estoy muy contenta al frente de la asociación pero si hay alguien se quiere ofrecer, adelante. Si alguien está incómodo por cómo se hacen las cosas, que se presente», manifiesta.