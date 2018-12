«Nuestra oveja negra es Quintanas de Chacón, no somos capaces a ella» Juan Manuel González, de la Asociación de Vecinos de Las Vegas. / M.A. Juan Manuel González, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Vegas, hace repaso al año 2018 y fija sus propósitos para 2019 SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Lunes, 31 diciembre 2018, 01:28

El 31 de diciembre se despide el nuevo año y es momento de mirar atrás, hacer balance y coger impulso para llevar a cabo los propósitos de año nuevo. La Asociación de Vecinos de Las Vegas ya se ha marcado sus objetivos y ha destacado los logros conseguidos en este 2018. Su presidente, Juan Manuel González, echa la vista atrás y agradece los pasos de gigante dados por el barrio.

«Se han hecho cosas muy importantes y por las que llevábamos luchando veinte años y sin duda estamos muy pero que muy agradecidos», destaca el líder vecinal. En su top ten de logros conseguidos están dos de las inversiones de mayor cuantía del mandato. La primera, ya ejecutada y en funcionamiento, la creación de un nuevo aparcamiento público en el centro de Las Vegas. «Es uno de los mejores avances, que se pudiera desbloquear fue una gran noticia para todos», recalca el presidente de la entidad.

Si tiene que poner un proyecto a la par, sin duda, ese es el nuevo centro de salud que se ha comenzado a construir en Plaza Corvera y que supone una inversión cercana a los tres millones de euros, que corre a cargo del Principado. Un equipamiento sanitario que llegará acompañado de 70 plazas de aparcamiento que desarrollará el propio Ayuntamiento.

«Tenemos iniciado el tema estrella. El centro de salud ya se puede ver y se siente, algo que creímos complicado. Al fin, después de diez años ya se va viendo la luz», señala Juan Manuel González, que a su vez echa la vista atrás unos años más allá para recordar que «el centro de salud no se debe olvidar que lo peleamos desde la asociación. Es una idea que partió de aquí. A base de pelearlo nos hicieron caso, nos tenemos que sentir muy orgullosos por ello». Respecto a complemento a este proyecto González está seguro que «esto traerá consigo otras mejoras como el centro de mayores que se plantea construir».

Propósitos de año nuevo

Pero como todo, cuando se hace balance también se destacan los aspectos negativos, que en el caso de Juan Manuel González traslada al 2019 como sus propósitos a cumplir. En primer lugar Quintanas de Chacón, la entrada a Las Vegas, para la que vienen reclamando desde hace años una mejora integral. «Se puede decir que nuestra oveja negra es Quintanas de Chacón, no somos capaces a ella. Esperemos que los políticos puedan desbloquearlo», indicó el presidente de la entidad.

A sabiendas de que es un proceso que está paralizado por procesos judiciales en marcha, Juan Manuel González insiste en que «está judicializado, pero si se pueden ir adelantando trámites administrativos para cuando se soluciones. Eso ayudaría a avanzar y esas intenciones no las veo. Si hay voluntad política sería más fácil porque da vergüenza ver como está eso».

Y su segundo propósito es mejorar las fiestas locales y para ello insiste en que «no estaría mal contar con un poco más de apoyo municipal en la organización». Lamenta no haber organizado las verbenas de fin de año. «Tuvimos que gastar en un seguro para poder organizarlas, como otros años y finalmente las ha hecho directamente el Consistorio. Es un gasto grande para la asociación y además esas verbenas eran un plus que teníamos para luego organizar las de verano. Nos han dejado con la miel en los labios», destaca el presidente.

A su vez reclama una segunda ayuda ya que también pide que durante los festejos de verano se les deje utilizar el espacio del mercado semanal, «es solo un día no será una gran pérdida para los comerciantes. Desde el Ayuntamiento nos dicen que no es posible porque ellos tienen reservados los sábados pero si cuando se les otorgan los puestos se les avisa que un día al año no pueden instalar, no pasará nada y así todos podemos convivir».