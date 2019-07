Un padre y su hijo se pelean en la calle y acaban en el hospital Puesto de la Once en el que trabaja el padre, en la calle Asturias de Las Vegas / LVA «Empezó a reñirme, me soltó un puñetazo y me defendí», asegura el joven tras el conflicto con su progenitor, vendedor de cupones J. F. G. LAS VEGAS. Miércoles, 10 julio 2019, 00:09

Pelea en la vía pública de Las Vegas con un padre y su hijo como protagonistas y ante numerosos testigos que asistieron atónitos al lamentable espectáculo. Ambos fueron trasladados al centro de salud y posteriormente al Hospital San Agustín, según informó ayer la Guardia Civil, que investiga los hechos. En una principio ninguno de los dos ha formulado denuncia. Ambos son muy conocidos en Las Vegas. Especialmente el padre, Avelino, vendedor de la ONCE con puesto en la calle Asturias esquina Covadonga con Jovellanos.

La pelea se desató a la altura del número uno de la referida calle, en la intersección con la avenida Principal. Según la Guardia Civil se trata de una agresión mutua. «Empezó a reñirme porque decía que me había gastado mucho dinero en la ropa que llevo puesta y de repente me soltó un puñetazo. Yo me defendí, no me iba a quedar parado. Que sea mi padre no le da derecho a pegarme», manifestaba apenas dos horas después el hijo, de unos diecinueve años, en el mismo lugar en el que su padre tiene el puesto de venta. De unos cincuenta años, según diversos testimonios recibió al menos una patada.

Las diferencias entre ambos son bien conocidas por el vecindario y en los últimos tiempos habrían ido a más a raíz de que el padre no aprueba la relación que mantiene su hijo con una joven. Según una vecina, «no es la primera vez que riñen en la calle, aunque nunca habían llegado a las manos. No hace mucho Avelino tuvo que encerrarse en el puesto mientras el hijo la emprendía a golpes».