«Las parroquias me encantan, llego con el objetivo de proteger su patrimonio»

Constantino Bada toma posesión en Trasona de su nuevo cargo como párroco de la localidad y de Los Campos, Cancienes y Solís SHEYLA GONZÁLEZ TRASONA. Domingo, 16 septiembre 2018

La iglesia de San Vicente de Trasona acogió ayer la puesta de largo de Constantino Bada como nuevo responsable de las parroquias de Trasona, Los Campos, Cancienes y Solís en sustitución de José Santaclara. La misa de bienvenida se celebró a las seis de la tarde y contó con la presencia de Vicente Pañeda, arcipreste de Avilés. Hoy se retomará el horario habitual de ceremonias en todas las sedes.

«Estoy contento, aunque siempre te queda un poco de tristeza de dejar la comunidad en la que trabajé durante nueve años», confesaba ayer Bada antes de iniciar su primera misa en Trasona, donde tiene antepasados pues es tataranieto del Conde de Peñalver, enterrado en la localidad. En la iglesia le acompañaron los feligreses de la localidad y también de otros puntos del concejo. Aunque ayer fue la toma de posesión, desde que se enteró de su nuevo destino Bada ha visitado sus nuevas comunidades, la última Solís durante sus fiestas de San Justo y Pastor.

Constantino Bada es conocido por su carácter abierto, cercano y moderno, no en vano está en permanente contacto con sus feligreses a través de las redes sociales. «Llego a unas parroquias que me encantan y con el objetivo de proteger su patrimonio. Soy consciente de que algunas iglesias necesitan arreglos y trabajaré para sacarlos adelante», comentó el párroco, que mañana lunes se reunirá con los responsables municipales en el Ayuntamiento para intentar poner solución a los problemas en los cementerios de Trasona y Cancienes. «Hay que ir poco a poco, no lo puedo hacer todo en un día. Además, debo combinar mi labor académica con la pastoral», señaló el párroco, que ya advirtió que «daré conferencias en muchos puntos, pero las parroquias quedarán bien atendidas».

Bada está dispuesto a aumentar la comunidad de sus nuevas parroquias y para ello llevará a cabo actividades que les atraigan. «Estoy dispuesto a dar lo mejor que tengo, quiero que florezca la vida cristiana en las parroquias», destacó. Llega a unas sedes en las que no toda la comunidad estaba de acuerdo con el anterior titular, es más, en Trasona se produjeron rifirrafes entre los vecinos y Santaclara por el estado del cementerio.

«Hay que conseguir que los feligreses se sientan queridos, sacaré la labor pastoral a la calle, a dónde haga falta para conseguirlo. Si hace falta dar misa en un prado se da», recalcó Constantino Bada, que animaba a todos a conocerle y a acercarse a charlar con él. «Soy muy cercano y como estoy en las redes sociales y en los medios pues ya me conocen un poco y se quedan tranquilos», comentó el párroco.