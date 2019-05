El Partido Popular estudia dar su respaldo a IU para desbancar al PSOE de la Alcaldía de Carreño Joana Canals, candidata del PP. Su candidata, Joana Canals, se muestra partidaria de un cambio en la gestión municipal y supedita esta opinión a lo que decida el partido PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:20

«Estamos abiertos a pactar con aquellos partidos políticos que busquen un cambio de gobierno porque este fue el mensaje de nuestro electorado. Desgraciadamente no obtuvimos el resultado deseado, pero de haber consenso entre los tres partidos de la oposición, no descartaríamos respaldar la investidura al candidato de IU por ser el que más votos obtuvo tras el PSOE». Con esta explicación la cabeza de lista del Partido Popular en Carreño, Joana Canals, confirma que no cierra la puerta a un posible cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Pero considera que «deberá ser el partido quien decida en último caso cual será nuestra postura final».

Los resultados de los comicios municipales del pasado domingo relegaron a los conservadores a la tercera fuerza política en la nueva Corporación con tres concejales (en la anterior tenían cuatro). Canals sostiene que la principal causa de este retroceso se debió a que concurrían muchos partidos de derechas, «lo que facilitó la fragmentación del voto».

Otra cuestión que se plantea es que dentro de sus propuestas electorales «existen tres que son innegociables para nosotros, lo cual complica más poder hablar de posibles pactos pos electorales». Sin embargo, la candidata popular no descarta que si Somos Carreño-Podemos se decide por apoyar la investidura del cabeza de lista de IU, Ángel García, a la Alcaldía, «desde mi punto de vista nos sumaríamos a ella. Pienso que durante los cuatro años del anterior mandato quedó manifiesto que tanto el talante como la forma de gobernar del PSOE no es lo que necesita este concejo», afirmó.

De esta manera, la llave de la gobernabilidad de los socialistas la tiene Somos Carreño-Podemos, que con sus dos concejales sería suficiente para que se pueda producir un cambio de gobierno.

Todas estas incógnitas se deberán despejar antes del día 15 de junio, que es cuando se constituirán las nuevas corporaciones. No obstante, también puede suceder lo mismo que el anterior mandato en el que también hubo negociaciones entre los partidos de la oposición. Finalmente, la decisión fue que cada grupo político votase la investidura de su candidato resultando ganador el PSOE por mayoría.