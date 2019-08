Pasado y presente de la sardina El prau y el paseo de San Antonio se llenaron durante la tarde de cientos de personas que acudieron a disfrutar del Festival de la Sardina. / TAREK HALABI El festival candasín cumple 50 años homenajeando a quienes lo hacen posibleEl restaurante Casa Repinaldo se impone en el certamen culinario a Brisas Candasinas y El Frontón, de Gijón ALICIA G. OVIES CANDÁS. Viernes, 2 agosto 2019, 00:11

Era ésta una edición especial para el Festival de la Sardina de Candás. Cincuenta años, que se dicen pocos, lleva el evento gastronómico siendo un referente en el calendario veraniego. Atrás quedó la falta de espacio en el antiguo muelle candasín, en favor del paseo de San Antonio, actual ubicación y donde ayer miles de personas volvieron a acercarse a degustar uno de los platos por excelencia del municipio. Siete establecimientos luchaban en esta ocasión por hacerse con un premio que, este año más que nunca, tenía un cariz más emotivo. Muestra de ello fueron los diversos homenajes que quisieron llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Carreño y que permitieron subir al escenario el pasado, presente y futuro de una cita que lucha por hacerse un hueco en el panorama nacional.

Joaquín Rodríguez, ideólogo del festival en 1970, fue el primero en subir al escenario. Tras él lo hicieron los representantes de la veterana peña El Nodo, como homenaje a todos aquellos asadores que con su esfuerzo han permitido mantener el festival. Pedro Morán, que lleva elaborando las bases del concurso desde 1993; Ángel Riego, exalcalde de Carreño que consiguió el título de Fiesta de Interés Turístico Regional; el ya fallecido César Pérez, diseñador de los trofeos que se dan en el certamen (fue su mujer quien acudió a recoger el galardón) y el chef Dani García completaron la lista de homenajeados.

Se hizo esperar el ganador y los nervios fueron llenando el ambiente hasta que poco antes de las nueve de la tarde Alain Fernández, presentador del evento, anunció la decisión del jurado. El primer puesto en esta edición recayó en el establecimiento candasín Casa Repinaldo, con 47,71 puntos, que logró imponerse a Brisas Candasinas, ganadores de los dos últimos años y que descendieron hasta el segundo puesto. El tercer lugar fue para el restaurante el Frontón, en Gijón. El jurado valoró no solo el sabor y el olor de las sardinas, también la sidra que las acompañó, la limpieza de los estands y su decoración.

Mientras el prau de San Antonio se iba llenando con familias y peñas que acudían, como cada año, a disfrutar de las sardinas. «Somos de Gijón y venimos desde hace seis años. Nos gusta el ambiente, poder disfrutar de la familia y probar las sardinas, cada año las compramos en un puesto diferente», explicó Noelia Hevia, quien iba acompañada de su hija y varios familiares, entre ellas la joven Luchy, que recordó cómo había sido en el festival donde probó su primer culín.

Para María José Tamargo y sus amigas, todas ellas vecinas de Candás, el Festival de la Sardina es un evento que no se puede perder. «Faltar es pecado. Yo el año pasado no pude venir por razones de trabajo y sentía que me faltaba algo», reconoció. Ellas fueron algunas de las que vivieron las primeras ediciones en el muelle. De esas primeras veces recuerdan «el olor a sardina, vestirnos con el traje de mahón y bajar con nuestros padres». Aunque reconocen que la ubicación actual es mucho mejor: «Antes no había prácticamente espacio».

Quienes se estrenaron en esto de las sardinas fueron Noelia Valdés y Claudia González, que ayer celebraban sus diez primeros meses. Sus madres, María González y Laura Puente, coincidieron en el Hospital de Cabueñes dando a luz. «No nos conocíamos porque nosotros somos de Candás y ellos de Gijón, pero resulta que llevan muchos años viniendo al festival. Este año nos avisaron y hemos decidido que a partir de ahora nos vamos a ver siempre aquí», aseguró González.

2.300 personas en el rally

El Festival de la Sardina tuvo ayer, además, un toque solidario. Desde el Ayuntamiento aprovecharon para entregar a la Fundación Sandra Ibarra una donación de 2.300 euros. Este año, y por primera vez, cada participante del rally de la sidra -que hoy recorrerá las calles de Candás desde las 18.30 horas- donó un euros para esta causa. El evento partirá, como es costumbre, desde la Fuente de los Ángeles y acabará en San Antonio.