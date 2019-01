Patrimonio aplaza la declaración de BIC del edificio noble del IES de Luanco El edificio antiguo del instituto Cristo del Socorro de Luanco data de 1875, legado por Mariano Suárez Pola para la educación. / P. G.-P. Sostiene que el inmueble ya figura en el catálogo regional como patrimonio arquitectónico y no ve la necesidad de elevarlo a esta categoría PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Domingo, 20 enero 2019, 02:06

El Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de Asturias ha aplazado la petición del Ayuntamiento de Gozón de que obtenga la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC) del edificio noble del IES Cristo del Socorro de Luanco. El máximo organismo en la materia sostiene que el actual inmueble ya figura en el catálogo regional como de interés arquitectónico y, por tanto, no ven la necesidad de elevarlo a la categoría de BIC. Así lo explicó el concejal del ramo, Manuel Hernández Barrios, quien señaló que, «pese a esta respuesta a nuestra petición, nos dicen que la memoria presentada está impecable, pero que en la misma no se analizan los bienes muebles que contiene. Creo que es una excusa al no constar estos elementos en el informe, como son la escalera de caracol, la maquinaria del reloj y la biblioteca, por poner algún ejemplo». No obstante, la decisión municipal pasa por ampliar la memoria facilitando los datos que solicita este servicio del Principado. El edil señaló que desde la dirección del centro docente se advirtió que debido a la protección integral del edificio antiguo, «esto supondrá que las reparaciones que se tengan que realizar se verán ralentizadas debido a los permisos de obra que se deberán solicitar a Patrimonio».

El edificio antiguo del actual instituto data de 1875, fecha en la que finalizó su construcción y forma parte del legado del que fue uno de los mayores benefactores de Luanco, Mariano Suárez Pola. Y fue en 1863 cuando comienza a concebir una fundación de una institución docente en su pueblo natal que ofreciera una formación primaria completa a los niños y los estudios secundarios de náutica, teneduría de libros y aritmética mercantil. En 1860 se iniciaron las obras del edificio, en 1873 comenzó a funcionar parcialmente y dos años más tarde se completaría la obra con una inversión, entonces, de un millón de reales. Estos datos históricos fueron rescatados por la asociación cultural Avante, con motivo de los 134 años del fallecimiento de Mariano Suárez Pola el pasado año.

Este legado al pueblo de Luanco es uno de los más importantes del que se vieron beneficiadas muchas generaciones de luanquinos y estudiantes de otros municipios limítrofes. En la actualidad la fundación mantiene la finalidad de cumplir los objetivos educativos, dejando depositados en el Banco de España unos fondos de tres millones de reales para completar la formación de los estudiantes. En 1897 el centro quedó como una fundación privada bajo la tutela del Estado.