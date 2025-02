Patrimonio rechaza la apertura de un albergue de peregrinos en Raíces Viejo

SHEYLA GONZÁLEZ RAÍCES. Viernes, 25 de octubre 2019, 00:13 | Actualizado 07:41h. Comenta Compartir

El Principado rechaza la posibilidad de abrir el albergue de Raíces Viejo para peregrinos. El motivo que esgrime Patrimonio es que se encuentra fuera de la ruta oficial del Camino de Santiago a su paso por Castrillón. El edificio, que se encuentra en la plaza a escasos metros del monasterio de La Merced, lleva cerrado desde su rehabilitación en el año 2011.

El gobierno local tenía en mente un proyecto para abrirlo como hospedaje de peregrinos pero las nuevas directrices en las que está trabajando el Principado prohiben este tipo de alojamientos fuera de los trazados aprobados por la UNESCO. «Aún no está aprobada esta normativa pero no vamos a abrir un establecimiento que sabemos que no va a encajar», explicó la concejala de Turismo, Mar González. Es por eso que el Ayuntamiento, propietario del inmueble, deberá buscar otras alternativas para dinamizar el espacio.

Aunque no podrá llevar el nombre de 'albergue de peregrinos' si cabe la posibilidad de abrirlo como albergue municipal, como el existente en otros concejos, en el que se puede hospedar todo tipo de públicos o bien darle una vuelta al proyecto y buscarle otras salidas, entre ellas cabe también la de albergue juvenil, fórmula que también se ha utilizado en otras localidades.

La casa fue rehabilitada en 2011, tiene dos plazas y capacidad para diecisiete personas

Por el momento, el gobierno local no ha decidido qué hacer con este espacio que se logró recuperar hace ahora ocho años con la intervención de un taller de empleo, con un equipo de dieciséis personas, y sufragado con 100.000 euros por el Principado tras la propuesta municipal. Desde entonces siempre se mostró la intención de abrirlo junto al monasterio de La Merced pero este paso nunca ha llegado a darse.

Tiene dos plantas más un pequeño desván y capacidad para diecisiete personas aunque podría ampliarse una plaza más. El dictamen de la Comisión Permanente se dio a conocer junto al visto bueno de Patrimonio a las rutas históricas que Castrillón quiere recuperar y que parten del Camino de Santiago en Coto Carcedo y que bajan hasta Raíces Viejo. Estas también se diferenciarán de la ruta jacobea original y se evitará el uso de simbología del camino en todas ellas.