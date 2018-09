Pedaladas por un transporte seguro Mario Ania junto a varios niños una salida por el barrio en bici. / LVA La Caracola pone en marcha una 'biciescuela' en busca de una movilidad sostenible SHEYLA GONZÁLEZ Domingo, 2 septiembre 2018, 01:56

La contaminación es uno de los asuntos que más preocupa a los vecinos de la comarca. Algunos han decidido tomar cartas en el asunto y llevar a cabo proyectos que ayuden a conseguir un modelo de vida más sostenible. La asociación LaCaracola, con sede en LasVegas, ha puesto en marcha una 'biciescuela' para niños y adultos.

El proyecto de la entidad busca enseñar a todo el mundo, sea de la edad que sea, a montar en bicicleta pero, sobre todo, a hacerlo de una forma segura. «Cada vez vemos más necesario el uso de la bici dentro de las ciudades.Hay muchas personas que saben andar pero que no la usan por falta de confianza, otros no saben y algunos lo hacen habitualmente. El objetivo es que entre todos podamos utilizarla como medio de transporte sin peligros», explica Mario Ania, coordinador de la 'biciescuela'.

Harán un grupo para hacer salidas en grupo un día a la semana. En Corvera será los miércoles y a mayores han decidido extender la iniciativa a Llanera, donde harán las rutas los jueves.En ambos casos por las tardes.Además, se añadirán actividades extras algunos fines de semana al mes.

«La idea es que aprendan a utilizar la bicicleta de una manera responsable. Por ejemplo, que aprendan a llevarla con una mano para poder señalizar los cambios de carril o dirección cuando vayan por la carretera», explica Ania, que añade que «lo importante no es quien sabe andar en bici si no ayudarse y ser responsables». Dentro de las actividades previstas para la 'biciescuela' se encuentra la realización de un mapeo de zonas ciclables y no ciclables, comenzando por las de Corvera.

La asociación apunta que aunque no hay carriles bici en el concejo, sí que hay caminos más seguros de los que se puede hacer uso. «Hay pocas vías totalmente seguras, pero las hay que son más propicias para ir en bicicleta. Yo dudaría de hacerlo por la calle Santa Apolonia, pero vengo a la sede por la calle Asturias sin problemas», señaló Ania, a la vez que matizó que «queremos que los usuarios tengan una guía para poder moverse, en la que ellos colaboren porque queremos darle una perspectiva ciudadana», indicó el coordinador del proyecto.