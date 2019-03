Peligran las fiestas de Molleda al haber perdido la subvención municipal La asociación de vecinos decidirá los próximos días si suspenden los festejos o los reducen en días S. G. MOLLEDA. Viernes, 22 marzo 2019, 01:04

Un error administrativo a dejado a la Asociación de Vecinos de Molleda sin subvenciones municipales este año. La entidad vecinal, que preside José Manuel Pérez, no presentó la documentación a tiempo a las convocatorias de este año, ni a la prevista para los gastos de las asociaciones ni a la de festejos. Esto ha hecho que se quede sin la cuantía prevista que superaría los 5.000 euros.

Un fallo que afecta directamente a la organización de las fiestas populares, que se celebran a mediados del mes de junio. «Se nos pasó el plazo y ahora no tenemos presupuesto para hacer frente a las fiestas tal y como las teníamos planificadas», lamentó ayer José Manuel Pérez, que los próximos días se reunirá con los responsables de las orquestas contratadas para decidir si siguen adelante con los festejos o se suspenden. Se planta también la posibilidad de reducir los días.

«Yo no soy partidario de dejarlas en menos días. Nuestras fiestas tienen una calidad que atrae a la gente. Yo soy partidario o de hacerlas o de cancelar pero no a medias», destacó el presidente de la entidad vecinal, que insistió en que «ahora mismo estarían canceladas porque, queramos o no, el dinero es muy importante a la hora de sacar adelante las actividades de la asociación».

Desde el Ayuntamiento han lamentado el incidente y se han mostrado dispuestos a colaborar, en la medida de lo posible, con la asociación vecinal. «No podemos concederles la subvención ni darles la cantidad por otra vía porque no sería legal pero si nos ofrecemos a colaborar con las fiestas», puntualizó el gobierno local. En este sentido se han ofrecido a enviar la Banda de Gaitas o la charanga el domingo de las fiestas para que actúen en la localidad, «eso podemos hacerlo por el convenio firmado con las entidades musicales. También podríamos encargarnos de la limpieza de la zona a posteriori», indican desde el Ayuntamiento.