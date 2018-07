Dos mil peregrinos eligen San Martín José Antonio González, hospedero de San Martín. / PATRICIA BREGÓN SHEYLA GONZÁLEZ SAN MARTÍN DE LASPRA. Lunes, 23 julio 2018, 00:49

Dos son las velas que pondrá en el pastel José Antonio González este miércoles. El responsable del Albergue de Peregrinos de San Martín de Laspra celebra esta semana el segundo aniversario tras la apertura del hospedaje, ubicado en la casa rectoral de la parroquia. Este último año las instalaciones recibieron a más de dos mil peregrinos.

Las pernoctaciones han aumentado y varios han sido los factores que han favorecido esta mejora. «Ya nos conocen más y el boca a boca en el Camino de Santiago es fundamental. Además, estamos presentes en varias guías, algunas del extranjero», explicó José Antonio González. Este año la tendencia sigue al alza y aunque julio no está siendo el mejor mes por culpa de la lluvia, el balance general sigue siendo positivo.

«Estoy muy contento cuando abrimos no me esperaba que en tan poco tiempo tuviéramos estas cifras. El año pasado llegamos a colgar el lleno algún día en agosto», comentó el responsable del albergue, que cuenta con una capacidad para 46 personas. «Confieso que prefiero muchos días de treinta personas que otros con las habitaciones llenas porque es mucho más lío, además cada uno habla un idioma y puede llegar a ser un caos», comenta.

Este año han pasado más peregrinos de fuera de España por el albergue de San Martín que nacionales. «Es una tendencia que se mantiene desde que abrimos. Sobre todo tenemos visitas de peregrinos de Alemania, es el grupo más mayoritario», explica José Antonio González. Junto a los alemanes, llegan a Laspra numerosos caminantes de Italia, Francia y Polonia, aunque también lo hacen desde rincones de países lejanos. «Este año recibimos a peregrinos de India, Vietnam o Groenlandia, entre otras procedencias. Es muy rico ver el abanico de huéspedes que tenemos», recalca el hospedero.

El albergue de San Martín nació como un hospedaje de pago voluntario y así seguirá siendo después de que la fórmula esté dando resultados. «Puedo decir que la mayoría de los peregrinos cumplen a la hora de pagar. Siempre los hay que no, por ejemplo los jóvenes españoles siempre responden por debajo de la media, pero siempre compensa. No me planteo poner tarifas, para mi sería mucho más lioso porque tienes que cobrar cada servicio que se da», dice González.

La mayor parte de quienes eligen este hospedaje para hacer parada en el Camino de Santiago lo hacen para acortar la ruta que une Avilés con Soto de Luiña, otros por encontrarse en la zona rural. «Muchos vienen recomendados por peregrinos que ya han estado aquí», destaca el hospedero.