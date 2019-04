«Las personas que lucharon por el saneamiento se están yendo sin verlo» Mónica Menéndez, en Pillarno. / MARIETA «Necesitamos que se mejore la comunicación peatonal y en bicicleta hasta la capital en todo el tramo de la carretera» Mónica Menéndez Presidenta de la Asociación de Vecinos de Pillarno SHEYLA GONZÁLEZ PILLARNO. Domingo, 21 abril 2019, 01:18

La Asociación de Vecinos de Pillarno reeligió esta semana a su junta directiva, presidida por Mónica Menéndez. La joven se presentó a la reelección después de que el periodo de elecciones terminase sin candidatos.

-¿Qué le ha motivado a seguir al frente de la asociación de vecinos?

-Sigo porque no hay relevo. Ahora bien, debo decir que no lo hago desmotivada, no estoy sola, somos pocos muy pocos pero nos llevamos bien y trabajamos muy a gusto.

-¿Teme que el cargo se prolongue muchos años al no haber relevo?

-No temo que se demore el cargo, ya se está demorando, pues es la segunda vez que lo asumo porque no hay relevo. Formo parte de la junta directiva desde el año 2012, en 2016 la junta se deshizo llegando a plantearse en ese momento la disolución de la asociación. Entonces siete personas decidimos formar equipo y continuar y a mí me tocó asumir la presidencia.

-¿Qué falla para que nadie quiera hacerse cargo de la presidencia?

-Es difícil asumirlo, lo primero por el trabajo que conlleva de forma altruista. Creo que también influye el temor a enfrentarse a las críticas y a tener que mediar o posicionarte en conflictos que puedan surgir, esos momentos difíciles por los que pasé, paso y supongo pasaré, no resultan agradables para nadie.

-En cambio, Pillarno es una de las parroquias más activas.

-Nuestra actividad seguro que es parecida a la de otras asociaciones, pero nos diferencia la difusión que le damos, nos gusta informar de lo que hacemos y animar a la participación, whattaspp y facebook nos ayudan mucho pues la pega de cartelería es muy tediosa, también contamos desde el año pasado con una página web.

-¿Se le da el valor que se debería a las asociaciones de vecinos?

-Creo que sí, de hecho desde 2012 hasta ahora hemos incrementado el número de socios en unas cien personas, es un dato importante, contamos ahora con 395 socios.

-¿Qué balance hace de la participación ciudadana a nivel municipal?

-A nivel municipal se impulsa la participación, que respondemos a las convocatorias. Como vecinos deberíamos suavizar los localismos, trabajar y compartir espacios y actividades.

-El último año han lanzado desde la asociación numerosas actividades, ¿se está relanzando la zona rural?

-¡Ojalá!, qué importante es que los propios habitantes de un territorio valoren lo que tienen. En el último año además de nacer nuevas actividades, otras se quedaron en el tintero. Basándose en la falta de recursos humanos para el trabajo. Si hay gente se lleva a cabo y si no, pues tiene que quedar sin hacer, como quedó el pasado mes de marzo el Antroxu de Mayores.

-Las Salguerinas fue uno de los proyectos estrella del año pasado.

-Las Salguerinas fue un bombazo, nació con el espíritu de crear una figura femenina con protagonismo en la Navidad, pero nos dimos cuenta que Las Salguerinas pueden con todo. Tratamos de poner en marcha un proyecto que aspira a dinamizar turísticamente la zona sur del concejo.

-Hablemos de reivindicaciones, Pillarno lleva años clamando por un saneamiento.

-Y lo que te rondaré morena, parece que para este año 2019 van a completar el proyecto, incluyendo núcleos de población que no figuraban en el inicial. Los años pasan y personas que lucharon y reivindicaron para que el saneamiento fuera una realidad se están yendo sin verlo hecho. Núcleos de población como Romadorio, La Corredoria y los Orbones lo tienen muy lejos, Teboyas también y ya no hablemos de Pulide. Desde la asociación no dejaremos de reivindicarlo.

-Pillarno cuenta con varios pueblos casi abandonados. ¿Qué falla?

-En los últimos años vengo observando que Pillarno es un lugar muy demando para vivir, sobre todo por parejas jóvenes, pero piden vivienda en alquiler y no hay muchas. Los núcleos de población abandonados o con uno o dos habitantes suelen tener edificaciones en mal estado que ni venden ni alquilan, así difícilmente podrán ser ocupadas.

-Por último, se acercan las elecciones. ¿Qué le gustaría que llevaran los diferentes partidos en sus programas?

-Hay proyectos históricos que pediremos una y otra vez. Que se finalice el saneamiento, que se mejore la comunicación peatonal y en bicicleta hasta la capital en todo el tramo de la CT-2. Que la carretera de Romadorio a La Laguna se ensanche y se mejore la salida de la misma a la carretera de Grao. Que las casas de maestros se conviertan en aulas. Si me permites soñar, me encantaría que el espacio, en venta, de El Recreo de Moire fuera de propiedad municipal como acicate para la dinamización turística y, por último, que las obras que se lleven a cabo se hagan guardando la estética y la armonía con el entorno pues nuestro paisaje, espacios públicos y caleyas son nuestro mayor tesoro.