Los pescadores urgen el dragado del puerto de Candás: «Es un peligro» «Llevamos más de un año esperando que acaben con la falta de calado, debería haberse hecho antes de la campaña de xarda», lamentan Zona de atraque de los barcos, vacía. / E. C. EUGENIA GARCÍA CANDÁS. Martes, 16 febrero 2021, 11:47

Los pescadores de Candás no pueden entrar a puerto desde hace meses. La falta de calado impide que las lanchas atraquen en la dársena interior y convierte en «peligrosa» una operación que debería ser rutinaria. Así lo explica el presidente de la cofradía de pescadores, Ángel Gutiérrez Molina, quien enumera la sucesión de plazos para ejecutar el dragado prometidos por los responsables regionales, todos ellos incumplidos: «Habían quedado en dragar en primavera, luego nos dijeron que a finales de verano y nada. Nos aseguraron que se haría a principios de febrero y ya estamos a mediados», lamenta.

El caso es que «nos dan largas, siempre nos dicen 'el mes que viene', y así, esperando, llevamos más de un año». Y más que les queda. A finales de enero, Medio Rural adjudicó al fin la actuación, pero las obras no comenzarán hasta primavera y llevarán tres meses. «Va a llegar la campaña de la xarda y el puerto sigue sin calado suficiente para poder entrar en él», dice resignado.

Los pescadores se encuentran actualmente realizando labores de mantenimiento tanto en la lonja -que reabrirá esta semana o la siguiente- como en sus embarcaciones, de cara a la campaña de la xarda que comenzará en marzo. Pero para entrar a puerto «nos vemos obligados a esperar a las mareas», lamenta Gutiérrez, para quien esto supone un auténtico «peligro». «Al no tener suficiente agua el puerto, las lanchas trabajan mucho más, se mueven mucho, y las olas entran con mucha más fuerza. Se corre el riesgo, como me pasó a mi, de quedar clavado en la arena con tres o cuatro metros de mar y sin poder maniobrar», relata, y, recordando el hundimiento de cinco embarcaciones el pasado mes de octubre, critica que se ponga en riesgo el sustento de los doce pescadores que trabajan en las cinco lanchas con puerto base en Candás.

El hallazgo en marzo de 2019, de sedimentos de arena contaminados con mercurio complicó las labores de mantenimiento del fondo del puerto candasín. En abril, Infraestructuras aseguró que la bolsa de sedimento contaminado con mercurio no afectaba al lecho marino y aseguró que el trabajo se efectuaría antes del verano, para evitar posibles efectos sobre la calidad de las aguas de baño. Un mes después 'La Nalona' efectuó el prometido dragado. Sin embargo, el año pasado no ocurrió así. Se prometió un dragado más exhaustivo que primero se pospuso hasta septiembre «para no dificultar los baños» en la playa de Palmeray que acaba de volverse a retrasar. Entretanto, las embarcaciones siguen sin poder atracar en su puerto.