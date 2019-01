IU pide no generar falsas expectativas sobre las pantallas contra el ruido de la autovía en Trasona S. G. NUBLEDO. Viernes, 18 enero 2019, 00:12

Izquierda Unida de Corvera reclamó ayer que no se generen «falsas expectativas» sobre la solución a los problemas de ruido que se padecen en Trasona. Para la formación «son solo meras iniciativas en un contexto preelectoral», aunque a su vez celebran que se haya planteado una partida para ejecutarlo en los presupuestos de este año.

Su portavoz, Sara Paz, insistía ayer en que «pedimos cautela y prudencia. Hasta que no veamos las barreras o medidas necesarias instaladas no se puede ni se debe dejar de luchar». La edil recuerda que el estudio de las posibles alternativas como barreras acústicas «lleva un tiempo, además se prevé que los presupuestos no serán aprobados, e incluso podría haber un adelanto electoral».

Además, Sara Paz señala que «se necesita una solución cuanto antes a la problemática y hasta entonces el Estado será el responsable».