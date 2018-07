Los pisos turísticos suponen ya un tercio de los nuevos alojamientos de Villaviciosa Las doce viviendas activas suman 54 plazas y los propietarios están tramitando otras seis solicitudes, que suman 24 puestos más ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Lunes, 23 julio 2018, 00:49

La creación por parte del Principado de la figura de las viviendas de uso turístico ha provocado la proliferación de este tipo de establecimientos en Villaviciosa. En lo que va de año, el municipio ha presentado una treintena de solicitudes en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas para contar con 176 plazas en alojamientos de todo tipo (hoteles, casas rurales...) en el concejo. De ellas, 54 pertenecen a pisos que comenzarán a funcionar como alojamientos vacacionales. Suponen un tercio del total. «Hemos notado un incremento considerable de nuevos establecimientos turísticos. Especialmente los dos últimos años con esta nueva figura», explica el responsable de Turismo de la Comarca de la Sidra, Miguel Ángel Naredo.

En la actualidad, esas 54 plazas están repartidas en una docena de pisos, aunque hay seis solicitudes más en trámite, que sumarían otras 24. Todas ellas se concentran en el núcleo urbano de Villaviciosa, aunque también hay alguna en la parroquia de Tazones. La mayoría de ellas ya operaban antes de la puesta en marcha del reglamento del Principado, pero la falta de una normativa concreta impedía tener un control sobre la actividad, algo que fue muy criticado por los hoteleros.

«Más seguro»

José Ramón Ballina regenta dos pisos turísticos desde hace catorce años en el centro del casco urbano de Villaviciosa. En su momento, recuerda, intentó hacerlos legales, «pero no había ningún hospedaje que se adaptase a estas características». Ahora, con la normativa del Principado, reconoce que se siente mucho «más seguro». «Antes si tenías un problema no sabías muy bien a quién podías acudir. Ahora tenemos la obligación de solicitar la documentación y pasársela a la Policía Local», apunta. Reconoce que los principios para adaptarse a este nuevo marco jurídico no fueron fáciles, principalmente por los trámites administrativos. «Al final solo era poner un extintor, un botiquín y la información correspondiente, pero tardé un año en poder registrarlo. Al principio estaban todos un poco perdidos», afirma.

La demanda parece haberse estabilizado. Aunque antes había reservas fijas en Navidad, puentes y Semana Santa, y este año la situación es completamente distinta. «En Navidad no viene nadie y en los puentes, tampoco. Este verano, además, está siendo muy malo», lamenta. Desconoce las causas que han llevado a esta situación, aunque reconoce que en Villaviciosa lo tienen difícil porque «la gente quiere estar a pie de playa. Aquí tienen que coger el coche, por eso debemos vender otras cosas: como la gastronomía, la cultura o el paisaje».

Ballina tiene claro que si pudiese volver a elegir a qué dedicarse montaría un hotel. «Me encanta el trato con la gente y conocer personas nuevas», asegura. Eso sí, insiste en que tener un piso turístico no sale rentable. « Al final gano poco más que si lo tuviese alquilado todo el año y trabajo muchísimo más», asegura.