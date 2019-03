IU plantea una nueva modificación del presupuesto de 109.400 euros La cuantía servirá para sufragar gastos del programa de ayuda a domicilio y de apertura de temprana de centros SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 21 marzo 2019, 00:19

El equipo de gobierno de Izquierda Unida llevará al Pleno de este mes una nueva modificación presupuestaria que se suma a la aprobada en la anterior sesión. En este caso el montante total asciende a 109.400 euros y tiene como finalidad poder desarrollar algunos programas y proyectos que ya están en marcha en el concejo.

La cuantía más importante irá destinada a sufragar gastos de desarrollo del servicio de ayuda a domicilio y del de apertura temprana de centros escolares. Entre ambos suman 72.700 euros. Se trata de hacer frente a gastos derivados del incremento del número de usuarios. Al estar el presupuesto prorrogado hay que incorporar dinero a la partida ya establecida para ello para poder hacer frente al servicio que se presta.

En segundo lugar se destinan otros 25.000 euros para la instalación en la que está trabajando la artista Concha Jerez y que irá instalada en el parque de La Libertad de Piedras Blancas. «Es dotar de una cuantía al presupuesto para este fin, que no estaba contemplado en las cuentas del año pasado, pero previamente se debe llegar a un consenso entre los grupos de la corporación sobre la propia instalación. Algo que ya se quedó en dejar para después de las elecciones», explicó la concejala de Hacienda, Soraya Casares.

La menor de las cuantías, que suma 11.700 euros, será para pagar los arcos de seguridad instalados en la nueva biblioteca de Salinas. Se trata de unos elementos ya instalados y suministrados por la empresa pero cuya factura se traspapeló y ahora hay que abonar. «Se trata de dar salida a servicios importantes que no pueden quedar paralizados. No son inversiones nuevas o que no hayan sido tratadas anteriormente con los grupos municipales», explicó la edil de Hacienda, que ya ha presentado la modificación presupuestaria a varios miembros de la oposición y que también hará lo propio este lunes en la comisión informativa del área.

El pasado mes de febrero se aprobaba otra modificación presupuestaria para abordar algunos proyectos como las obras del túnel de Arnao o el cambio del sistema de climatización de la Casa Consistorial, entre otros. En ese caso la propuesta de Izquierda Unida se llevó las críticas de gran parte de la oposición aunque finalmente conseguía salir adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, de Castrillón Sí Puede y gracias a la abstención del concejal de Foro. Mientras que PP y PSOE votaron en contra.