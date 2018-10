La Plataforma por la pasarela pide ratificar el apoyo a la infraestructura Una de las concentraciones de los vecinos reclamando la pasarela que una San Esteban de Pravia y La Arena. / MARIETA La entidad pregunta al Principado si se presentará las próximas semanas el proyecto y si esperan comenzar las obras en 2019 S. G. LA ARENA. Viernes, 26 octubre 2018, 00:30

La Plataforma por la Pasarela del Bajo Nalón reclama que las administraciones ratifiquen su compromiso con la infraestructura, que unirá La Arena con San Esteban de Pravia. Lo hace con un escrito dirigido al Principado y a los alcaldes de Soto del Barco y Muros de Nalón a quienes lanzan varias preguntas, que esperan «tengan respuesta».

La entidad recuerda que hace un año que el presidente del Principado, Javier Fernández, «se comprometió a la construcción de la pasarela. Ahora le preguntamos si mantiene el compromiso de ejecutar esta infraestructura, tras demasiados años de espera, dotando una partida suficiente en los presupuestos de 2019 para comenzar las obras en ese año».

A Fernández no es al único que reclaman que ratifique el compromiso, tras la declaración del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, en el Pleno de la Junta en las que afirmaba que el proyecto estará listo este año, la Plataforma por la Pasarela quiere saber si «vendrá en las próximas semanas al Bajo Nalón, como ha sido invitado, a presentar y debatir el prometido proyecto» y añaden que «los dos primeros plazos dados han pasado ya y el tercero es inminente». El consejero insistió, ante las preguntas del PP, que «el compromiso siempre fue refundar los tres proyectos existentes y lo haremos este ejercicio. No se pudo hacer antes porque no hubo presupuestos y tuvimos que recurrir al crédito extraordinario, lo que demoró la contratación».

La Plataforma por la Pasarela también lanza una pregunta a la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, de quién desean saber si «permitirá que la pasarela tenga su sitio en los presupuestos del año que viene». Por otro lado, a los alcaldes de los concejos implicados les instan a decir si van a pelear por pasarela y si van a «apoyar sin titubeos la infraestructura y el proyecto técnico que presente la consejería».

Por último, lanzan una última pregunta a los diputados de la Junta General del Principado para saber si «van a hacer efectivo su apoyo a la pasarela, votando a favor y enmendando el presupuesto de 2019 para que la obra empiece ya».

La entidad recalca que «esperamos todas estas respuestas. Y este es el momento adecuado, antes de que sea tarde. Entenderemos el silencio como negativo. La Plataforma siempre ha trabajado con optimismo, sumando esfuerzos públicos y privados. Es hora de concretar».