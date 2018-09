El Pleno de Carreño aprueba el pago de 134.000 euros en facturas atrasadas El concejal socialista Roberto Bueno tomó posesión del cargo ayer en el Pleno. / P. G.-PUMARINO Carreño El acuerdo implica que será el Consejo Consultivo quien autorice los abonos superiores a 1.500 euros sin un contrato PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:17

El Pleno de Carreño aprobó ayer el pago de un paquete de las denominadas facturas imprevistas de oficio por un importe total de 134.823 euros. Este asunto del orden del día fue el que suscitó el mayor debate. Los grupos de la oposición -PP, Somos e IU- optaron por la abstención para así facilitar el cobro a las empresas proveedoras. Eso sí, dejando bien claro en todo momento que esta facturación quedó aclarada tanto en el importe como en el detalle para lo que fueron empleadas como estipula la vigente ley. Así lo matizaron los portavoces de la oposición durante el debate. Pero deberá ser el Consejo Consultivo el que emita un dictamen al respecto de las que quedan pendientes, que totalizan un importe de 48.623 euros.

Esta decisión se debe a que estas facturas superan los 1.500 euros, por lo que, según fija la actual ley, deben disponer de un contrato previo con sus proveedores. «Este trámite supondrá que estas empresas tarden en cobrar y ello irá en detrimento de sus negocios con el riesgo de que podrían dejar de vender a este Ayuntamiento». Así lo explicó la portavoz socialista Paula Cuervo, quien puso el acento de que «la voluntad de este gobierno es el de no causar ningún perjuicio económico a estas empresas desde un principio». Y sobre la ley de pago a proveedores, que entró en vigor en marzo, manifestó que «la intención del gobierno fue la de hacer frente a esos gastos que surgen de manera imprevista que hasta entonces no estaban sujetos a los nuevos controles legales».

Estas exposiciones encendieron a los portavoces de la oposición al interpretar que el origen de los retrasos en el pago de las facturas fueron a causa de sus denuncias sobre los incumplimientos legales cometidos por el ejecutivo.

Una gestión «chapucera»

Así, el portavoz de Somos Carreño, Carolo López, arremetió contra el discurso de los socialistas del que dijo que «en las palabras de Paula Cuervo todo parece indicar que es la oposición los responsables de que no cobren algunos empresas proveedoras, pero la verdad es que el culpable es el gobierno y no vamos a aceptar nunca unos pagos que no estén recogidos dentro de una partida presupuestaria». Su homólogo del PP, José Ramón Fernández, se mostró muy crítico con el ejecutivo al que acusó de ejercer una gestión económica «muy chapucera y además tenéis el decoro de señalar a la oposición de ser los causantes de los perjuicios económicos a las empresas proveedores por los retrasos en el cobro de sus facturas».

Mientras tanto, desde la filas de IU, se justificó su abstención en base a la consideración de los daños económicos, «pero de haber realizado un buen trabajo por parte del ejecutivo ahora no estaríamos así», apuntó su portavoz , Ángel García.

En la misma sesión tomó posesión del cargo de concejal socialista Roberto Bueno, que agradeció a su familia primero, «porque el tiempo que destinaré a esta gestión se la restaré a ellos y también a mi partido por la confianza que ponen en mi persona para el ejercicio de esta responsabilidad municipal».