El Pleno despeja los trámites de la senda de Coto Carcedo y de Ferrota Sesión plenaria del Ayuntamiento de Castrillón. / MARIETA La corporación acuerda iniciar las expropiaciones para la ruta peatonal y la contratación del nuevo campo de fútbol de hierba artificial en Piedras Blancas S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Martes, 20 noviembre 2018, 00:22

El Pleno extraordinario celebrado ayer en Castrillón ha despejado los trámites administrativos para ejecutar los proyectos de la senda a Coto Carcedo y de la primera fase del Complejo Deportivo de Ferrota. En apenas hora y media la corporación daba su visto bueno por un lado al proyecto de expropiaciones necesario para realizar la ruta peatonal y por otro a la contratación del nuevo campo de fútbol de hierba artificial de Piedras Blancas.

También se procedió a aprobar, por mayoría, la amortización de la deuda en 1.062.500 euros, dejando el pasivo actual en menos de 300.000 euros. Aunque varios de los miembros de la oposición recalcaron la posibilidad de dejar la deuda a cero, la alcaldesa, Yasmina Triguero, insistió en que «de hacerlo nos veríamos atados si en el futuro necesitamos un crédito, quedaríamos en números negativos y nos obligaría a ir a un plan de ajuste económico tal y como nos marca la ley actualmente».

La senda a Coto Carcedo volvió a sacar a la luz las discrepancias de gobierno y oposición respecto al proyecto y su viabilidad. El portavoz de IU defendía la necesidad de ejecutarlo e insistía en que «hay que tener un poco de historia. Una de las primeras reivindicaciones de la asociación de vecinos era la senda peatonal paralela a la carretera», reclamó a la oposición.

Por su parte, los grupos de la oposición criticaron el proyecto de obras, que ayer se llevaba al Pleno para aprobar las expropiaciones necesarias para llevarlo a cabo. «Es un tema que lleva años pendiente y hay que darle salida. Eso no quita para que en un futuro haya que ponerse con el acceso rodado, pero para ese igual tiene que colaborar el Principado porque es un proyecto grande que ascenderá a uno o dos millones de euros».

El Grupo Mixto, Castrillón Sí Puede y PSOE insistieron en que «no es un proyecto que solucione los problemas que padecen los vecinos del barrio». Resaltaron que la senda proyectada, cuyo presupuesto es cercano a los 900.000 euros, no favorecerá el «desplazamiento a pie de los vecinos. También será dificultoso en bicicleta o si se va con bolsas o carritos de bebé». Los socialistas iban un paso más allá destacando que «se trata de un parche».

Por contra el PP, destacaba que «es un avance en el problema que existe actualmente. No será la solución perfecta porque queda pendiente los accesos rodados pero una cosa no quita la otra», indicó Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, portavoz popular, que añadió que «si no es la solución global sí es un parte y es así como hay que entenderlo».

En cuanto al proyecto para Ferrota, se presentó con dos lotes, uno dedicado a renovar el césped del campo de Raíces. «Llama la atención que tiene dos lotes. La segunda es una partida que no estaba incluida en los presupuestos», indicó el portavoz del PSOE, Javier González. Una crítica que la alcaldesa, Yasmina Triguero, explicó que «es una manera de eficacia, para aprovechar porque puede que hasta la misma empresa haga los dos trabajos. De esta manera se acortan los plazos», destacó la alcaldesa, Yasmina Triguero.