El Pleno de Gozón aprueba un plan de ayudas a entidades de 691.000 euros
Jueves, 26 septiembre 2019

El Pleno de Gozón aprobó ayer por unanimidad un plan estratégico de subvenciones en cumplimiento de la Ley de Administraciones Locales. Dicho plan tendrá un carácter bianual (2019-2020) debiendo concretarse los objetivos a los que se destinan las ayudas. En el caso de Gozón, la valoración que se hace supera los 691.000 euros. Las cuatro lineas a las que se destinará este dinero son actividades culturales y deportivas con un coste de financiación anual estimado de 124.000 euros. Para servicios sociales se contemplan 98.550 euros; para ayudas al desarrollo local y promoción económica, 10.000, y para educación, 63.000 euros anuales.

Según explicó la portavoz socialista, Arancha Peláez, «el contenido del plan es meramente estimativo y no vinculado en ningún caso a los órganos competentes para la concesión de ayudas a la apertura de nuevas lineas de las previstas».

En la misma sesión también se procedió con la aprobación del estudio de detalle del proyecto urbanístico de viviendas de lujo en Luanco denominado La Quinta. En este apartado del Pleno, únicamente el grupo de IU optó por la abstención «porque aunque este no es el urbanismo que queremos, todos los informes técnicos dicen que el proyecto cumple rigurosamente con el Plan General de Ordenación Urbana», señaló su portavoz, Ana Ruiz.

Reproches del PP

En el apartado de ruegos y preguntas de la sesión, el portavoz del PP, Ramón Artime, recriminó la actitud del equipo de gobierno socialista tras conocerse el auto por el cual se rechaza provisionalmente la causa penal abierta contra los exalcaldes Salvador Fernández y el propio portavoz, por los estacionamientos del edificio Nautilus. La demanda fue interpuesta por el PSOE al apreciar posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de ambos exalcaldes.

Artime, en una dura intervención señaló que «fueron cinco años de sufrimiento y esto no puede quedar así. El juez no aprecia delitos durante nuestros mandatos. Pero lo peor de todo es que esta causa podía haber sido por la vía administrativa y se eligió la Penal. Pero lo que más me dolió fue que durante la vista el abogado de la acusación hizo referencias a un vivienda que tiene mi hijo en el Nautilos. No puedo admitir que se involucre a mi familia en estos asuntos. Los actos que me competen a mí los ventilo yo. En política no puede valer todo. El error de este asunto no fue otro que un mal convenio con la propiedad».