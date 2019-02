El Pleno de Gozón rechaza la ampliación del centro comercial El Pleno de carácter extraordinario celebrado ayer. / P. G.-PUMARINO El PP e IU-Equo se abstuvieron por las quejas planteadas por algunos empresarios y «porque no se justifica el interés de la modificación del PGOU» PEPE G.-PUMARINO Jueves, 21 febrero 2019, 00:34

El Pleno de Gozón rechazó la propuesta de realizar una modificación del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) destinada a la ampliación del centro comercial Rassé, a las afueras de Luanco. El rechazo se produjo por la abstención de los dos grupos de la oposición, PP e IU-Equo, ya que precisaba de un acuerdo unánime. Los argumentos expuestos desde las filas conservadoras se ampararon en las quejas recibidas por parte de algunos empresarios propietarios de las parcelas del centro comercial. Según manifestó su portavoz, Ramón Artime, «que vaya por delante que estamos de acuerdo con el proyecto, pero para evitar futuras reclamaciones sería más conveniente reunir a el colectivo de empresarios para obtener un acuerdo sobre el plan».

Mientras tanto, desde IU-Equo, se justificó su abstención en base a una serie de «dudas» apreciadas en el proceso urbanístico empleado. «Tampoco observamos que se justifique debidamente el interés de esta modificación como señala la ley. El cambio debería estar avalado por una creación o sostenimiento de los puestos de trabajo, que no se da en este caso», señaló su portavoz, Pilar Suárez.

Por su lado, el alcalde socialista, Jorge Suárez, expresó su malestar por esta postura «cuando en las dos comisiones informativas celebradas con anterioridad ninguno de estos dos partidos políticos plantearon alegación alguna». Y apostilló que, «en lo que queda de mandato es mi voluntad la de no volver a tramitar este plan».

Otro de los asuntos abordados en la sesión plenaria fue la ampliación del presupuesto destinado a la escuela infantil. Esta propuesta contó con el respaldo unánime de todos los ediles, aunque con algunas modificaciones, como el incremento hasta 116.000 euros del precio inicial de las obras de 200.000 euros. Dicho aumento obedeció, según explicó el alcalde, a que el proceso de contratación de los trabajos quedó desierto. Para no retrasar más la ejecución del proyecto se optó por dotarlo de una mayor cuantía. «Pero de no lograr su contratación, no quedará otro remedio que acudir a la figura legal de un proceso negociado con las empresas», indicó Suárez.