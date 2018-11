El Pleno rechaza las distinciones de méritos y honores propuestas para este año

Este año Castrillón no entregará distinciones honoríficas en diciembre como había hecho en los años anteriores. El Pleno del Ayuntamiento debía haberlas aprobado en su sesión de ayer pero esta votación no salió adelante al ser rechazadas todas ellas. Fueron los puntos que más debate dieron. En concreto, los problemáticos fueron la concesión de los distintivos de 'Hijo adoptivo' y uno de los 'Ciudadanos ejemplares' de este año, que se había propuesto conceder a Rogelio Alonso y Laura González, en el primer caso, y a la Asociación de Mujeres Alba, en el segundo caso.

Para que salieran adelante los galardones era necesario el voto favorable de dos tercios de la corporación, es decir, de catorce concejales, que no se logró en ninguna de las distinciones. La propuesta de 'Hijos adoptivos' fue realizada por el equipo de gobierno y contaba desde el primer momento con el favor del PSOE a los que se sumó Foro en la sesión de ayer, no siendo suficientes para sacarla aprobada. El PP, Castrillón Sí Puede y Ciudadanos decidieron abstenerse, bloqueando así la aprobación al considerarla «sesgada» y «politizada».

Tampoco gustó la propuesta de Castrillón Sí Puede de nombrar a la Asociación Alba en la categoría de 'Ciudadanos ejemplares'. Se debatió que no debían ostentar este galardón si no una 'Mención honorífica', por esto solo consiguió el voto a favor de PSOE, CSP, Foro y Ciudadanos, absteniéndose Izquierda Unida y PP. No logró tampoco el favor la propuesta de condecorar al Policía Nacional que salvó a dos surfistas este verano en Salinas.

Antes de esto el Pleno aprobó ayer la solicitud al Catastro para realizar una nueva valorización de los bienes del censo local. Esta revalorización estará lista entre mayo y junio del año que viene. La corporación dio también su visto bueno a las nuevas obras a ejecutar por Aqualia en Piedras Blancas, El Campón y San Juan.