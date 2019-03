«No podemos crear un cementerio con los edificios de las empresas que se van» David Fernández, frente a la Casa de los Hevia. / A. G.-O. «Los vecinos de los pueblos están en situación de inferioridad. Hay que facilitarles las cosas lo máximo posible porque quizá así no se vayan» David Fernández Candidato de Foro a la Alcaldía de Villaviciosa ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Martes, 5 marzo 2019, 00:28

David Fernández (Candanal, 1981) acaba de ser elegido como candidato de Foro para luchar por la Alcaldía de Villaviciosa. Labor que acepta con entusiasmo y la responsabilidad que conlleva, pero con las ideas claras de quien quiere trabajar por sus convecinos para acabar con el desequilibro entre la zona rural y la urbana, fomentar el turismo y dinamizar el concejo para volver a atraer a importantes empresas.

-¿Cómo se gestó su candidatura?

-La antigua directiva buscaba al candidato ideal y me lo propusieron a través de Ana López. Fue una sorpresa. Estuve tres días sin dormir y hablándolo con la pareja. Al final tener su apoyo es lo más importante porque va a ser la persona que lleve la carga de todo cuando llegue a casa preocupado por el trabajo.

-¿Cuál va a ser el papel de Ana López en este nuevo proyecto?

-Va a tener el papel que ella quiera tener. En cualquier caso, sé que voy a poder contar con ella para ayudarme y apoyarme en muchas decisiones. Es una persona que lleva doce años en la política municipal. Poca gente puede decir eso y tener su experiencia. Además, desde los dos bandos, en la oposición y ahora formando parte del equipo de gobierno.

-¿Cómo valora el trabajo que ha hecho Foro en Villaviciosa esta legislatura?

-Para entrar al equipo de gobierno se llevó a cabo una lista de prioridades. Un 80% del programa que se presentó en su día se ha desarrollado. Hemos sido necesarios para aprobar obras muy importantes para el concejo. Iniciativas que miran sobre todo para el ciudadano y que da igual al final quién las haya presentado.T odavía queda mucho por hacer. Cuatro años se quedan cortos para desarrollar un proyecto ambicioso.

-¿Cuáles son las prioridades?

-El abastecimiento, el saneamiento y el acceso universal a internet son básicos. Estamos en el 2019. Es muy fácil: si algo funciona, cópialo y llévalo a tu terreno. En Villaviciosa hay un desequilibrio impresionante entre el casco urbano y la zona rural. Los pueblos están en situación de inferioridad en muchas cuestiones y hay que trabajar por crear un equilibrio.

-¿Cómo puede solucionarse esa situación?

-Los vecinos son quienes mejor te pueden trasladar los problemas del concejo. Al ámbito rural quizás no se le escuche lo suficiente. Las parroquias con menos población no tienen voz y hay que ir a escucharlos. Yo no veo a ningún vecino de Villaviciosa que si rompe una tubería se ponga arreglarla, ¿por qué el del pueblo sí lo tiene que hacer? No es justo. Hay que intentar facilitarle la vida lo máximo posible, porque si lo haces, quizá no se vayan. Y en Villaviciosa la gente se está yendo.

-Usted gestiona una casa rural. ¿Cómo valora la situación del sector turístico?

-El turismo en Villaviciosa tiene que ser el futuro, una pieza fundamental. La Nestlé se nos fue a Infiesto, el Museo del Jurásico de Asturias nos pasó por delante. Es necesario fomentar al máximo nuestros recursos. Al final las sinergias que se crean nos benefician a todos.

«Aquí no hay trabajo»

-Un gran problema en la historia reciente de Villaviciosa ha sido la marcha de la industria.

-Villaviciosa tendría que estar mucho más dinamizada. Aquí no hay trabajo, la industria que había se fue. Se habla de hacer un polígono de proximidad, necesario, pero tenemos que tener en cuenta también a las empresas que tenemos ya establecidas en el concejo, que no disponen de las infraestructuras adecuadas para el desarrollo de su actividad.

-Algo parecido ocurre ahora con el Instituto de Productos Lácteos.

-El IPLA es una seña de identidad de Villaviciosa. Todos los grupos municipales han visto que es un problema. Se tenía que haber hecho una inversión hace mucho. Si finalmente se va, que esperemos que no, habrá que plantear qué hacer con el edificio. No podemos permitir que se cree un cementerio de dinosaurios con las infraestructuras que las empresas van dejando vacías.

-¿Ha comenzado a trabajar ya en la lista?

-Ya hemos hecho los primeros contactos. Mi intención es llevar una mezcla de personas que aporten.