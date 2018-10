Podemos denuncia que no funcionan ni las duchas ni la sauna de la piscina de Agones Zona exterior. / LVA La formación critica la gestión de la instalación por parte de Aquagest e insiste en que «los servicios privatizados son un pufo» S. GONZÁLEZ PRAVIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:44

Podemos Pravia denunció ayer el mal estado en el que se encuentran las piscinas climatizadas de Agones. También hicieron referencia a la situación en la que se encuentran también las instalaciones de la piscina exterior. María Victoria Fernández, encargada de Medio Rural del Círculo, y Jorge Álvarez, han sido los encargados de hacer un repaso a la situación.

Los representantes de la formación en el concejo insisten en que «la instalación presenta múltiples deficiencias, no hay agua caliente ni calefacción desde hace varios días», explicaron. A esto se suma que según Podemos las duchas «hace mucho que no funcionan, el jacuzzi lo hace una semana sí y otra no, la sauna turca ya no se sabe desde cuando está parada y varias placas solares están dañadas».

Las instalaciones están gestionadas actualmente por Aquagest por lo que solicitarán al Ayuntamiento que se les permita tener acceso al expediente del contrato de este servicio. «Cuestan a las arcas municipales una importante cantidad de dinero y a las personas usuarias la cuota correspondiente», resaltaron.

A esto añaden la situación en la que se encuentra la zona exterior. «Las instalaciones de la piscina, que también es de gestión privada, presenta un estado lamentable, sin que se invierta en su mantenimiento», explicaron desde Podemos, que añadieron que «la remunicipalización de todos los servicios privatizados será un pilar de nuestro programa electoral».

Por su parte, Jorge Álvarez, miembro del Consejo Ciudadano, hacía hincapié en que «una vez más, desde Podemos Pravia volvemos a demostrar, al igual que hicimos con el contrato de limpieza de vía pública, que los servicios privatizados por este Ayuntamiento son un pufo». No solo eso si no que insistió en que «salen más caros a todos los vecinos del concejo y además el servicio que prestan es mucho peor que el público».

Mientras que María Victoria Fernández señaló que «no invierten nada en el mantenimiento de las instalaciones, siempre hay algo averiado y tardan semanas en repararlo cuando lo hacen. Eso sí, la cuota la pasan todos los meses sin ningún error».