«La política que está llevando a cabo IU está dejando entrever muchas deficiencias»

Javier González, candidato socialista a la alcaldía. El PSOE es el primer partido en dar a conocer oficialmente el candidato a la alcaldía de Castrillón en las próximas elecciones municipales Javier González Candidato del PSOE a la alcaldía de Castrillón SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 14 octubre 2018, 01:20

El PSOE de Castrillón cuenta desde ayer con candidato oficial a la alcaldía. Javier González, actual portavoz del grupo municipal, será el que encabece la lista con la que los socialistas buscan recuperar el gobierno municipal.

-¿Qué le animó a dar el paso al frente como candidato a la alcaldía?

-Llevar tres años y medio como concejal te hace ver las cosas desde otro punto de vista. Eso me ha comprometido más. A mi la política municipal es una cosa que me gusta, llevo más de veinte años vinculado al partido. Hay que implicarse y poner al PSOE donde se merece.

-¿Está preparado para la responsabilidad del cargo?

-Sí, desde luego. Para mi es un reto ser el cabeza de lista. Probablemente cuando salgan las cosas bien será cosa de todo el equipo y cuando salgan mal será más bien cosa del cabeza de lista. Para nada me siento imprescindible en el partido, todo lo contrario, lo que hay que hacer es un buen equipo. Como le dije a la militancia, todos son necesarios.

-Inicialmente hubo dos candidaturas, pero Ramón Valentín optó por retirar la suya, ¿han acabado los problemas de división del partido?

-Todos entendimos que lo que había que hacer era trabajar en unidad. Se entendió que era el precandidato que más posibilidades tenía. Ramón Valentín no dio un paso atrás si no a un lado. Llevamos meses trabajando en esa dirección, en la de unir al partido, en restañar las posibles grietas que hubo antaño. El logro es de toda la militancia que entendieron que esa era la línea de trabajo a seguir. Mi idea es lograr un equipo coherente que trabaje en la misma dirección porque va a ser lo más importante para tener un buen resultado electoral.

-¿La lista estará compuesta por caras nuevas o se incluirán a militantes ya inmersos en la política?

-Hay que hacer un reconocimiento a las personas que ya participaron en la política municipal. Tanto en gobierno como en oposición hemos sido responsables. Los grande avances en Castrillón vinieron de la mano de los socialistas. Dentro de la agrupación tenemos personas muy válidas y quiero contar con todas ellas. Con algunos ya he mantenido conversación y con el resto lo iremos haciendo a partir de ahora.

-Son los primeros en dar a conocer el candidato a la alcaldía, ¿ya están trabajando en el programa electoral?

-Sí, estamos trabajando en la campaña. Estamos trabajando para conformar la candidatura y en segundo lugar el programa, que ya tiene algunas líneas de trabajo empezadas. Al estar de concejal ves de qué pie se cojea y que demandas nos transmite la sociedad. El programa debe ser el fiel reflejo de eso, de lo que nos piden los vecinos.

-¿Qué proyectos incluirán en el programa electoral?

-Los vecinos nos han hecho llegar muchas demandas porque la política que se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida en Castrillón está dejando entrever muchas deficiencias. Eso es lo que nos trasmiten los vecinos en el día a día. El programa lo iremos dando a conocer poco a poco, pero aún es un poco prematuro lanzarlo a la calle, aunque sí podemos adelantar que para nosotros es vital la política de cercanía. La gente está harta de la política de lejanía del equipo de gobierno.

-¿Cómo se plantean el año sin presupuesto?

-Hasta mayo de 2019 seguiremos en la oposición, pero como grupo responsable apoyando todo lo que vaya en pro del pueblo de Castrillón. No se si habrá presupuestos, lo lógico es que los hubiese, pero para eso IU debería tender la mano. Estamos viendo que no son capaces de negociar o establecer puentes con el resto de la oposición. Este año los rechazamos porque pusimos en la mesa aspectos imprescindibles que no se admitieron, quizás el resto de la oposición no pueda decir lo mismo.

-De lograr la alcaldía se encontrará proyectos abiertos pero que habrá que ejecutar, senda a Coto Carcedo o Ferrota, ¿cómo lo afrontará?

-Los proyectos claves no vamos a rechazarlos, vamos a seguir con ellos aunque en muchos casos habrá que mejorarlos. Con Ferrota no tenemos nada que decir, todos coincidimos en la necesidad de ejecutarlo. La senda de Coto Carcedo es diferente. El Plan de Obras llega tarde y encima deja una herencia a los siguientes. Este proyecto debe ser más ambicioso y pasa por crear mejores accesos rodados. Los vecinos demandan un acceso rodado digno, tanto de tráfico normal como de transporte público hacia Castrillón. Con la senda que se ha perfilado no se da solución a esto, solo a una parte.

-Proyectos a nivel comarcal, ¿cuál sería el rumbo que tome el PSOE de llegar a la alcaldía?

-Nos han acusado de sucursalistas. La arteria del puerto lleva diez años de retraso, hace una década que debería estar hecha. Eso hay que solucionarlo, como gobierno de Castrillón no puedo entender que se diga lo que tiene que hacer Avilés, si la soterra o la mete por el centro. Lo que hay que hacer es sentarse a dialogar. Esto se ha ralentizado por la cerrazón que se produjo por la falta de diálogo.

-¿Qué solución pondría al aporte de arena a la playa de Salinas?

-Está claro que se necesita el aporte. Los dragados del Puerto generan problemas en Salinas-El Espartal, pero hay que buscar una solución de equilibrio y un compromiso entre las administraciones. Castrillón es parte del Puerto, se perjudica a si mismo si el futuro del Puerto va mal. Se debería hacer un esfuerzo para llegar a una solución, pero todo con diálogo, desde luego con enfrentamiento no. Me parece un absurdo el cruce de acusaciones entre la alcaldesa y el presidente de la Autoridad Portuaria. Si este no fuera del PSOE me pregunto si habría entendimiento. Son polémicas estériles.

-Habla del equipo de gobierno, pero la segunda fuerza en el concejo es el PP, ¿será fácil superar ese techo?

-Somos la tercera fuerza política. Llevamos fuera del gobierno del Ayuntamiento cerca de dos décadas. El PP no aportó mucho a la evolución del concejo cuando les tocó gobernar. Cuando acabe esta legislatura llevaremos doce años de IU y no ha habido ni grandes avances ni evolución en el aspecto general del concejo. El PSOE demuestra que está en condiciones de volver a gobernar.

-¿Hay alguna política municipal que urja ser cambiada?

-Empezando por la propia casa, la política de personal. Vamos a acabar la legislatura y se sigue sin convenio. No se atienden las peticiones que en materia laboral que el personal reivindica. Sin embargo, se están realizando contrataciones de asistencia técnica externa e infravalorando al personal.