«Hay que poner en valor desde casa a los corveranos, que no sean profetas fuera» Iván Fernández recibió ayer a cuatro de los Corveranos Ejemplares de este año. / MARIETA Bernardo Duarte, Israel Blanco, Ángeles Menéndez y José Antonio Huerta, Corveranos Ejemplares, fueron recibido por el alcalde SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:20

Bernardo Duarte, Israel Blanco, Ángeles Menéndez y su hijo José Antonio Huerta 'Tono', Pablo Menéndez y Charo Peña recibirán el 6 de septiembre el premio de Corveranos Ejemplares. El alcalde, Iván Fernández, mantenía ayer un encuentro con algunos de ellos en el salón de plenos del Ayuntamiento con el objetivo de felicitarles pero también de estrechar lazos.

Los galardones nacieron en 2012 y desde entonces han mantenido su espíritu, reconocer la trayectoria laboral, social o deportiva de los vecinos del concejo. «Hay que poner en valor desde casa a los corveranos, romper con el dicho y que no sean profetas fuera de ella», destacaba ayer Iván Fernández. «Cuando me llamaron para comunicármelo no me lo creía, ni lo esperaba para nada», comentaba Ángeles Menéndez, que rápidamente agradeció el distintivo porque «se da visibilidad a Tono, que es el importante y se lo merece. Será representante de todas las personas con autismo y esto ayuda a darles voz a esas familias». Ellos representan la lucha social por visibilizar el autismo pero, sobre todo, de cómo Tono ha conseguido romper barreras y disfrutar en la Escuela de Música y en los talleres de teatro de Corvera.

Bernardo Duarte en cambio pone el foco en la participación social. Vecino de Trasona, ha estado siempre vinculado al movimiento asociativo tanto vecinal como festivo, aunque también al deporte en el concejo. «Gracias a estos galardones muchos asturianos ponen a Corvera en el mapa. Son iniciativas bonitas. Antes decías que eras de Corvera y enseguida lo unían a Avilés, ahora eso ha cambiado», destaca Duarte.

Corvera está ligada al deporte en multitud de disciplinas aunque el balonmano es una de las que más solera tiene en el concejo. Israel Blanco será quien les de voz en la gala de Corveranos Ejemplares. Reconocido impulsor del deporte base en Corvera, es entrenador de balonmano y deportista de parabobsleigh. Además, ha sido considerado este año como mejor deportista español en una prueba de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton. Igual que sus compañeros de edición explicaba ayer que «es un premio que no te esperas pero que hace ilusión».

En el encuentro no pudieron estar presentes, por motivos laborales y personales, Charo Peña y Pablo Menéndez, que sí lo estarán en la gala que está organizando el Ayuntamiento. Será un acto «sencillo y humilde», ambas «señas de identidad del concejo», pero también muy emotivo. El motivo de reunirlos ayer no era otro que el que pudieran comenzar a estrechar lazos, porque algunos no se conocían entre sí. «Entregamos los premios en el marco de las fiestas grandes del concejo ya que nosotros no tenemos pregón creemos que es la mejor forma de empezarlas», señaló el regidor corverano.