«Nos presentamos para ganar, pero si no es así esperamos que no haya mayoría absoluta» Sara Paz, candidata de IU Corvera a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. / MARIETA La portavoz del grupo municipal de IU encabeza la lista de los comicios municipales a los que se enfrenta con «responsabilidad e ilusión» Sara Paz Suárez. Candidata de Izquierda Unida Corvera a la alcaldía SHEYLA GONZÁLEZ Sábado, 2 marzo 2019, 00:46

Sara Paz Suárez llegó a la corporación municipal de Corvera hace casi cuatro años de la mano de Izquierda Unida, partido que la ha vuelto a elegir como cabeza de lista para intentar arrebatar la alcaldía al PSOE en las elecciones municipales de mayo. La portavoz del grupo municipal de IU afronta este nuevo reto político con «responsabilidad e ilusión».

-Se presenta como candidata a la alcaldía pero, ¿qué balance hace de estos cuatro años de mandato?

-Al principio se nos planteaba un escenario desalentador porque el PSOE tenía mayoría absoluta y parecía difícil poder sacar adelante nuestras propuestas. Pero ahora, viéndolo con perspectiva, el saldo que me llevo es positivo porque hemos conseguido muchos de nuestros objetivos y dar salida a algunas de las propuestas que llevábamos en el programa electoral.

-¿Cómo se consigue desarrollar el programa frente a una mayoría absoluta?

-Hay muchos mecanismos para hacerlo. Sobre todo trabajando por los vecinos. Hemos ejercido una oposición responsable y fuerte a la vez. Cuando se presentaban proyectos buenos para el concejo los hemos aprobado por el bien de los vecinos, aunque en otros puntos hayamos mostrado nuestra posición en contra como a la construcción de un tanatorio en Truyés.

-¿Ya han presentado ante el Defensor del Pueblo la queja por la discriminación que sienten por parte del equipo de gobierno?

-Hace unos días se presentó un informe de 96 páginas en las que detallamos todo el problema de acceso a la información y el trato diferente que nos da el equipo de gobierno en los plenos. Aunque insisto, a pesar de eso hemos conseguido muchas cosas y eso hay que valorarlo mucho.

-Va de candidata a la alcaldía, ¿cómo se enfrenta a este proceso?

-Con la misma responsabilidad e ilusión que lo hice en las anteriores elecciones. Estoy tranquila porque llevo todo un equipo detrás con ganas de trabajar y que queremos ilusionar a los vecinos. Yo solo represento a la organización, que es muy plural y donde no caben individualidades.

-Hay caras nuevas.

-Sí, hemos querido compaginar gente joven con gente con experiencia. Son personas muy válidas y que son un fiel reflejo de la organización y del municipio. Es gente comprometida en muchos ámbitos como el sindical o los derechos humanos. Tenemos ganas de trabajar además se nos presenta un momento político interesante con varias elecciones muy seguidas que pueden dar un gran cambio.

-¿Temen que Iván Fernández pueda revalidar la mayoría absoluta?

-Nos presentamos para ganar, pero si no es así, esperamos que no haya mayoría absoluta. Es la ciudadanía la que debe hacer ese ejercicio. El equipo de gobierno de Iván Fernández ha tenido muchos errores en la gestión de algunas situaciones y eso yo creo que puede llegar a pasarles factura.

-Vox ha dado el salto a la primera fila, ¿cree que podría tener cabida en la corporación municipal tras las elecciones?

-En Corvera no hay lugar para la ultraderecha. Es un concejo solidario, abierto y progresista. De izquierdas tradicionalmente, la gente de aquí no apostará por seguir esa línea.

-¿Qué aspectos cree que hay que mejorar en el concejo?

-Hay varios, pero quizá la parte de medio ambiente. Es uno de los temas pendientes porque no se ha llegado a donde se debería para mejorar la situación. Hemos pedido reiteradamente una estación de medición móvil como la que tienen otros concejos, pero no lo hemos conseguido y la que tenemos no está en el mejor lugar. También hay que incidir más en la política de alquiler joven porque es algo que hay que promocionar para facilitar que sea un concejo atractivo para la juventud y que esta quiera quedarse.