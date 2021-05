El primer Pleno de Pravia tras cien días no arroja luz sobre el juicio de la piscina Los concejales no adscritos se estrenaron en sesión ordinaria sin poder por el conflicto con Asturagua por no registrar sus preguntas A. L. J. PRAVIA. Viernes, 28 mayo 2021, 01:19

El Pleno de Pravia se reunía ayer después de cuatro meses sin que se celebrase sesión ordinaria y todo apuntaba a que iba a estar cargado de polémica, pero finalmente no fue así. Los dos temas principales que marcaban la agenda del día se quedaron a medias.

El primero fue la polémica en torno a la rescisión del contrato de las piscinas con la empresa Asturagua, avalada por mandato judicial. El concejal del Partido Popular, Miguel Ángel González, interpuso dos preguntas, la primera sobre las fechas de apertura, ante lo que el equipo de gobierno adelanto el 15 de junio y recordó que se están llevando a cabo obras.

También preguntó al alcalde por la situación actual del personal de la piscina, ante lo que el regidor respondió que «hay una propuesta por parte de la empresa para que se subrogue a todos los trabajadores, tanto públicos como no públicos, y se ha puesto en mano de nuestros servicios jurídicos».

Las preguntas sobre las piscinas que trataron de hacer al equipo de gobierno del resto de concejales no fueron aceptadas por no estar registradas en tiempo y forma, por lo que no se arrojará más luz sobre el tema hasta el próximo Pleno ordinario.

Concejales no adscritos

El segundo de los temas de calado fue el hecho de que los antiguos concejales de Ciudadanos participaban por vez primera en el Pleno como concejales no adscritos tras abandonar el partido. Este hecho llevó al Pleno a tener que modificar la composición de las diferentes comisiones municipales informativas permanentes.

No obstante, los ediles formaron un frente común compartiendo posición en las diferentes votaciones. Oficiosamente estuvieron liderados por Diego Busto, ante la ausencia de Alberto Morán por motivos personales.

Entre los asuntos a los que se opusieron los concejales no adscritos destaca la aprobación de las actas de las sesiones plenarias anteriores, «en las que había errores en las transcripciones y datos incompletos», reprochó en este sentido el propio Diego Bustos.