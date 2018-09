El Principado culpa al Ayuntamiento de Castrillón de retrasar la apertura de la biblioteca Edificio en obras de la nueva biblioteca de Piedras Blancas. / MARIETA Castrillón Genaro Alonso critica que «se haya tardado seis meses en detectar los problemas» y que la urbanización no haya salido a concurso SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:14

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, culpó ayer en la Junta del Principado, al Ayuntamiento de Castrillón del último retraso de la biblioteca de Piedras Blancas. El socialista criticó la demora del Consistorio en inspeccionar el edificio y que el equipo de gobierno de IU se haya negado a recepcionar la obra.

«Hay algo que no me cuadra, no sé cuál es la razón para que no sea recepcionada. Nosotros recibimos la obra en diciembre del año pasado y hasta junio el Ayuntamiento no advirtió la falta de conexión a la red eléctrica. Me pregunto qué se hizo hasta entonces», repitió Alonso en dos ocasiones durante el debate iniciado por la diputada de IU, Concha Masa. El consejero de Educación y Cultura hizo hincapié en que los informes técnicos dicen que «las inversiones comprometidas por el Principado con el Ayuntamiento están íntegramente satisfechas. Tenemos la firme voluntad de entregar cuanto antes la biblioteca».

Unas declaraciones que no aceptó Masa, que le replicó insistiendo que «en Castrillón han cumplido a rajatabla sus compromisos. Han presupuestado medio millón de euros para las obras pendientes pero no se pueden licitar si falta la conexión a la red energética». Además, la diputa de Izquierda Unida, que visitó recientemente la biblioteca, apuntó que «urbanizar el entorno y después tener que levantar las aceras para hacer la acometida es un sin sentido». A la vez que criticó la postura de Alonso e insistió en que «la conexión corresponde al promotor, que es la Consejería», y señaló que «aún así el Consistorio se ofrece a pagar la mitad».

Alonso destacó en un par de ocasiones que «las obras de la red eléctrica no estaban incluidas en el proyecto de obras». A su vez criticó que el equipo de gobierno de Izquierda Unida «no haya puesto en marcha sus proyectos de licitación», con los que se acortarían plazos para la puesta en marcha del edificio.

Sobre la responsabilidad de las obras pendientes también hubo debate y el consejero Genaro Alonso volvió a destacar sus dudas sobre el tema. «Si nos corresponde a nosotros hacer la acometida no sé por qué el Ayuntamiento hace alarde de ofrecerse a pagar la mitad. No me cuadra tampoco en este sentido», destacó el socialista. A pesar de eso, el consejero recalcó que «se están buscando las vías para presupuestar esos 16.000 euros que suponen las obras. Estamos decididos a ponerlo, no queremos más retrasos en la puesta en funcionamiento de la biblioteca».

Desde el Ayuntamiento de Castrillón se tendió la mano para solucionar este problema aunque también se puso de relieve otras deficiencias dentro del edificio que según explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero, llevará a cabo la empresa adjudicataria de las obras, Copcisa, que ya visitó las instalaciones junto a los técnicos municipales y del Principado.