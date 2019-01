El Principado licita el proyecto de la pasarela entre La Arena y San Esteban Parte de un presupuesto base de 60.000 euros y deberá tomar como base los ya realizados en los años 2009 y 2011 SHEYLA GONZÁLEZ LA ARENA. Viernes, 18 enero 2019, 00:13

La Consejería de Infraestructuras ha iniciado los trámites para la contratación de la redacción del proyecto para la construcción de la pasarela peatonal que uniría las localidades de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia en la desembocadura del río Nalón. El Principado destina casi 60.000 euros a este proyecto y, una vez adjudicada, la ingeniería dispondrá de tres meses para la redacción del proyecto.

El proyecto debe tomar como base los redactados en años anteriores (2009 y 2011) por Integra Ingeniería y el área de Construcción de la Universidad de Oviedo, este último redactado en el año 2011 sobre el estudio aerodinámico de la pasarela. Deberán fusionarse en un único documento, revisado y actualizado conforme a la legislación actual en toda la normativa técnica. Además, según señala el pliego que regula esta adjudicación, debe incluirse la rampa de acceso a la pasarela en San Esteban de Pravia, así como las obras de protección y balizamiento de la nueva estructura.

Los interesados en hacerse cargo de la fusión de todos los proyectos tienen quince días naturales para presentar sus ofertas ante el Principado. Aunque el inicio de los trámites se recibe como una buena noticia no cumple con las expectativas creadas hace unos meses por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, que afirmaba en el Pleno de la Junta que «se cumplirá el compromiso con los vecinos antes de que acabe 2018».

Esa fecha no se cumplirá y de hecho con los plazos establecidos en el pliego de condiciones no estaría listo hasta el segundo trimestre de este año. No es el único retraso, a lo largo del año pasado se dieron varias fechas en diferentes intervenciones, de hecho ya se hablaba de él en otoño de 2017, pero hubo que desistir por el rechazo a los presupuestos regionales de 2018. Después, el Gobierno regional optó por destinar 18.000 euros a este fin dentro del crédito extraordinario, una cuantía que se multiplica ahora por tres.

Fernando Lastra se reunía en junio del año pasado con los alcaldes de Soto del Barco, Jaime Menéndez, y de Muros de Nalón, Carmen Arango, a quienes anunciaba que su departamento culminaría a finales de verano el proyecto de la pasarela móvil. Con tantos bailes de fechas y de cifras, la Plataforma por la Pasarela del Bajo Nalón decidía enviar un comunicado a los medios en el que reclamaba que se ratificara el compromiso por esta infraestructura.

En él lanzaban una pregunta a Javier Fernández, «queremos saber si mantiene el compromiso de ejecutar esta infraestructura, tras demasiados años de espera, dotando una partida suficiente en los presupuestos de 2019 para comenzar las obras en ese año». Aunque, hasta ahora, no hay respuesta a la cuestión.

Por lo pronto, este año se redactará el proyecto que unifique todos los documentos realizados hasta el momento respecto a la pasarela peatonal, las obras de protección y balizamiento, la rampa de acceso y el estudio aerodinámico de la propia pasarela.