«El problema del punto limpio lleva cuatro años sobre la mesa y no se hizo nada», dice Somos E. F. AVILÉS. Sábado, 9 marzo 2019, 00:10

Somos Corvera afeó ayer al gobierno que culpe a la oposición de que no se haya construido el punto limpio de Núñez por falta de acuerdo sobre su ubicación. «Llevamos desde el inicio de la legislatura con este tema y no se ha desarrollado, no vamos a ser nosotros los que resolvamos un problema que lleva sobre la mesa cuatro años y sobre el que no se ha hecho nada», señala el portavoz de la formación, Rogelio Crespo.

Al mismo tiempo, el líder de la formación morada recordó también que «las campañas del Ayuntamiento para fomentar el reciclaje son cero», y asegurando que «si las hubiese las apoyaríamos». El debate se avivó esta semana tras denunciar Somos la existencia de un vertedero ilegal en la antigua cantera de Solís.