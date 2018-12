Dos profesores del Isla de la Deva visitan dos escuelas de Helsinki Afirman que en el sistema educativo finlandés, considerado uno de los mejores del mundo, «los profesores hablan poco» J. F. G. PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 5 diciembre 2018, 00:08

Ignacio Sánchez, director del Instituto Isla de la Deva, de Piedras Blancas, y Jaime Rodríguez, secretario del centro, han viajado recientemente a Helsinki, capital de Finlandia, en el marco de un proyecto internacional Erasmus+ titulado 'Estrategias colaborativas: hacia un aprendizaje activo autónomo'. Profesores de Lengua Castellana y de Literatura y de Tecnología, respectivamente, ambos tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el sistema educativo finlandés, considerado uno de los mejores del mundo.

Ambos docentes tuvieron la oportunidad de asistir a clases en dos escuelas que compaginan la educación primaria y secundaria. Afirman que los profesores «hablan poco, no focalizan la atención en la clase, no dan toda la información, sino que son observadores y asesores de las áreas del alumnado, de modo que estos son quienes han de investigar y buscar sus propias conclusiones». Entre la muchas cosas que les llamaron la atención destacan una serie de carteles instalados en un aula en los que se leían mensajes como 'No hables', 'Respeta tu turno', Escucha a los demás' y 'Ayuda a tu compañero', y también que las actividades, datos, instrucciones, avisos o advertencias se proyectan de forma obligatoria en un pantalla.

«El material audiovisual relacionado con la materia está permanentemente proyectado, incluido el libro de texto si es necesario. La metodología es claramente participativa». En cuanto a los contenidos, «son excesivos, pero el profesor sabe lo que debe priorizar y las autoridades educativas no mantienen un control férreo», concluyen. Ambos profesores tratarán en la medida de lo posible de introducir en el instituto Isla de la Deva la metodología del sistema educativo finés.