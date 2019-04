Los propietarios del Castiello de Selorio recurrirán ante la Audiencia Provincial

Los propietarios del hotel Castiello de Selorio recurrirán ante la Audiencia Provincial la decisión del juzgado de Instrucción de Villaviciosa de archivar la querella presentada contra el alcalde, Alejandro Vega, la secretaria y el arquitecto municipal por un supuesto delito de prevaricación. Los demandantes se mostraron ayer en desacuerdo con la decisión judicial y criticaron que «muchos testigos que habían sido citados a declarar ni siquiera fueran llamados».

La denunciante aseguró, además, no tener ninguna relación personal con el Partido Popular, después de que el alcalde afirmase que su marido había mantenido relaciones contractuales con el Ayuntamiento cuando los populares estaban en la Alcaldía. «Ha utilizado siempre al PP como arma arrojadiza», afirmó.

Por su parte, José Manuel Felgueres, alcalde durante la anterior legislatura, afirmó no tener conocimiento de si existía tal relación laboral. «El PP no tiene nada que ver ni con el hotel ni con la querella presentada. Es un tema particular de una empresa que se sintió afectada por la actuación del Ayuntamiento y decidió utilizar su derecho a reclamar», explicó.

Felgueres calificó como «una barbaridad» las acusaciones de Vega, al que considera «nervioso». «Esta denuncia no es un tema de debate político. No hemos entrado nunca en ello y ahora nos quiere meter. Igual se ha dado cuenta de que para ganar las elecciones no vale solo trabajar los últimos dos meses, sino que hay que hacerlo los cuatro años», apuntó.