«Le propuse que incluyese perros de más ante una situación de amenaza y presión»

Gabriel Rodríguez, exteniente de alcalde de Carreño, reconoció ayer haber propuesto a la propietaria de una guardería canina que 'engordarse' facturas para hacer frente a los intereses derivados de un crédito bancario. Lo hizo «en una situación de amenaza y presionado». «En el momento fue lo que se me ocurrió porque me estaban amenazando con soltar los perros delante del Ayuntamiento. Fue una idea de cinco minutos, en un bar y presionado. No quería hacerles más daño», declaró en la Audiencia Provincial.

El Ayuntamiento inició la relación con la guardería canina en 2016, pero no fue hasta un año después cuando comenzaron a producirse los primeros impagos, alcanzando la deuda los 15.000 euros. Para hacer frente a los gastos, la propietaria, María Ángeles Sánchez, solicitó un crédito bancario con la esperanza de cobrar lo antes posible, pero no fue así. «Hubo un momento en el que me sentí muy agobiada porque no podía hacer frente a los gastos», recordó.

Fue entonces cuando Rodríguez, entonces edil socialista, le sugirió incluir servicios inexistentes en las facturas para hacer frente a los intereses de dicho crédito. Una propuesta que, según declaró ayer Sánchez, le hizo hasta en dos ocasiones, por teléfono y personalmente en una conversación que grabó. «Me dijo que nadie se iba a enterar», afirmó la acusada. La propietaria reconoció que llegó a 'engordar' hasta dos facturas antes de que en la asesoría le dijesen que era ilegal, aunque en el transcurso de la vista solo pudo demostrarse que hubiese una irregular, correspondiente a febrero de 2018.

Falsificaciones de las que el exteniente de alcalde aseguró no tener constancia hasta que los hechos salieron a la luz pública tras la denuncia presentada por el PP ante la Fiscalía. «Ella nunca me informó de que había añadido perros. Es más, me dijo que era ilegal y que no pensaba hacerlo. Le di la razón y le dije que ni se le ocurriese», afirmó Rodríguez, a quien estos hechos lo llevaron a presentar su dimisión en diciembre de 2018: «Me sobrepasó el tema, aunque me sentía inocente».

Multa de 900 euros

La Fiscalía solicitaba en un principio para el acusado cinco años de prisión por un delito de estafa continuada y falsedad documental, aunque finalmente redujo su petición tan solo a una multa económica de 900 euros. «Surge la incertidumbre de si se falsificaron dos facturas o una. La propia acusada cuando habla con el portavoz del PP en agosto de 2018 solo hace referencia a una factura falsificada y dos canes que no se corresponden», detalló el fiscal.

Por su parte, la propietaria de la guardería se enfrenta a otra multa de 290 euros. El juicio quedó visto para sentencia.