El proyecto de expropiaciones de Coto Carcedo irá a Pleno el mes que viene

El proyecto de expropiaciones de Coto Carcedo irá a Pleno en octubre. Esto será posible al salir a exposición pública el plan de obras del Ayuntamiento a ejecutar hasta 2020 que incluye esta actuación. El Consistorio aprobó inicialmente el documento en la sesión pasada y la intención del equipo de gobierno es dar salida en primer lugar a este proyecto tan demandado por los vecinos de la zona.

«La aprobación definitiva se produciría antes de la próxima sesión plenaria y la idea es llevar en uno de los puntos del día las expropiaciones de Coto Carcedo. Todo está atado para poder iniciar el expediente», destacaba la alcaldesa, Yasmina Triguero. Para las compensaciones económicas por las expropiaciones el presupuesto municipal cuenta con una partida presupuestaria de 25.000 euros.

Será necesario ejecutar numerosas expropiaciones a lo largo del trazado definido en el proyecto de obras. No se trata de grandes espacios de terreno, si no de pequeñas zonas consecutivas por las que pasará la senda peatonal que unirá Coto Carcedo con Salinas. «Son muchos propietarios y es un trabajo complejo y denso. La Oficina Técnica lleva tiempo trabajando en ello», recalcó Triguero. El anuncio del Plan de Obras da un plazo de un mes para la presentación de alegaciones al mismo. En el caso de que no se presentase ninguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario.

El documento que marca la hoja de ruta a la hora de ejecutar inversiones pendientes los dos próximos años. En él se han incorporado diez actuaciones, siendo la de Coto Carcedo la más cuantiosa pues el proyecto completo asciende a 897.947 euros. También se ha añadido la ampliación y reforma del saneamiento de Piedras Blancas, la ejecución del de San Juan de Nieva o la de un aliviadero en El Llantero, en Santiago del Monte. Además, está prevista una actuación para la captación de agua del manantial de La Fervencia, la pavimentación de parques infantiles o la mejora del cruce de La Laguna con la carretera AS-237, entre otros.