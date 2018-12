PP y PSOE califican de «rídicula» la iluminación navideña y responsabilizan a IU

PP y PSOE criticaron ayer la casi total ausencia de alumbrado navideño en el concejo, reducido a poco más que unos motivos instalados en el edificio consistorial. La califican de ridícula. «Más que un Ayuntamiento parece un casino. Es pobre, insuficiente y chabacano», afirma el PSOE. El PP, por su parte, considera «inadmisible la situación» y la atribuye a una «actitud sectaria y miope» de IU que rechaza la mayoría de los ciudadanos».

El PSOE se expresa en términos similares. «El equipo de gobierno debe de tener claro que tiene que regir para la pluralidad del municipio y no para unos pocos. Que desde la alcaldía no se apueste por ambientar y engalanar en pueblo no significa que el resto de la población no quiera ver sus calles cálidas y acogedoras», manifestó su portavoz, Javier González.

Los dos partidos también coinciden en acusar al gobierno local de descargar la responsabilidad del alumbrado en el comercio local. «El Ayuntamiento es quien tiene que asumirlo y los comerciantes, en su caso, colaborar; no al revés como quiere IU, ya que su teoría de que el alumbrado navideño solo beneficia a los comerciantes y hostelero es, sencillamente, mentira. Beneficia a toda la sociedad», recalca el PP, afirmación que es igualmente compartida por el PSOE. «El apagón navideño perjudica al sector comercial y hostelero de nuestro concejo», concluyó Javier González.