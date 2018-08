El PSOE denuncia insultos a sus ediles en una red social del portavoz del PP Exige a José Manuel Felgueres la eliminación de los comentarios, en los que se pueden leer adjetivos como «gorda gocha y sinvergüenza» A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 3 agosto 2018, 00:25

El PSOE denunció ayer insultos contra el actual alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y groseras descalificaciones contra concejalas del Ayuntamiento en el perfil personal del portavoz del Partido Popular, José Manuel Felgueres, en una red social. En los comentarios, escritos por un seguidor del político, pueden leerse adjetivos como «gorda gocha y sinvergüenza». La agrupación socialista considera que «se han cruzado unos límites inadmisibles», por lo que exigen la eliminación de los textos, así como una rectificación inmediata.

El contexto de estos insultos es la publicación, por parte de Felgueres, de unas fotografías tomadas en el marco del Festival del Arándano y los Frutos Rojos celebrado el pasado fin de semana. En las imágenes se ven varios puestos de mercado cerrados, envueltos en un mensaje promocional del concejo de Siero, algo criticado por el portavoz popular. «Se trata de una imagen que solo podía verse con los puestos cerrados. Además, viene siendo habitual que el Ayuntamiento solicite préstamos de puestos a municipios limítrofes cuando no son suficientes los de Villaviciosa y los de la Comarca de la Sidra estaban ocupados», explica Vega. Una situación que, añade, también se da en sentido contrario.

Es en esta publicación donde uno de los seguidores del popular escribió los descalificativos denunciados desde el PSOE. «Resulta inadmisible que un dirigente político como Felgueres, que ha ocupado diversos cargos durante los últimos 30 años, permita insultos tales como 'gocha gorda' sin que de inmediato sean eliminados», critica el alcalde socialista.

Para Vega, esta situación es solo un reflejo de los intensivos ataques hacia el equipo de gobierno de Villaviciosa vertidos en los últimos meses desde el PP, «coincidiendo con la manifestación del descontento de muchos militantes y de la dirección regional del partido en Asturias».

Por todo esto, desde la agrupación socialista piden a la presidenta del Partido Popular regional, Mercedes Fernández, que exija a José Manuel Felgueres una rectificación inmediata. «Consideramos que no todo vale para lograr fines políticos. El señor Felgueres está muy nervioso y se nota que quiere hacer méritos para así intentar seguir en su particular negocio con la política, donde va para treinta años. Pero no le vamos a consentir que para ello utilice el engaño, la mentira y el insulto», aseguran los socialistas.