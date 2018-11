El PSOE y Somos sacan adelante el proceso de expropiación del Prendes Los concejales de Somos Carreño levantan el brazo para aprobar la propuesta de expropiación. / P. G.-P. Partido Popular e Izquierda Unida acusaron a la alcaldesa de «querer culminar su mandato con esta operación, una decisión innecesaria» PEPE G.-PUMARINO CANDÁS. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:40

Los votos del PSOE y Somos Carreño fueron suficientes para aprobar la propuesta de iniciar el expediente de expropiación del teatro Prendes de Candás, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada ayer. El planteamiento fue rechazado por los grupos municipales del PP e IU, quienes centraron sus críticas en que la iniciativa socialista está «injustificada» al no apreciar urgencia alguna para esta operación.

En su intervención al comienzo de la sesión plenaria, la alcaldesa socialista, Amelia Fernández, expuso las razones que motivaron la urgencia de la convocatoria: «Se trata únicamente de la aprobación del inicio de un expediente de expropiación por el sistema de tasación conjunta, que es la vía más garantista para facilitar una mejor negociación con la propiedad del Prendes», señaló.

La defensa de la moción corrió a cargo de la portavoz del PSOE, Paula Cuervo, que centró su discurso en los intereses tanto económicos como culturales y sociales que promueven la operación. Y subrayó que la medida responde además, al importante distanciamiento que hubo entre las partes en la negociación previa: «No podemos pagar más que lo que lo que técnicamente dicen los funcionarios municipales y lo que aquí se pide no es otra cosa que dar luz verde a que este equipamiento pase a ser municipal», dijo.

Ofreció más razones, como la necesidad de que el Ayuntamiento «pueda recuperar la fuerte inversión que todos estos años han venido haciendo los carreñenses». Como muestra de este importante desembolso recordó que en los últimos dieciocho años, el gasto municipal ascendió a 231.762,58 euros, además del alquiler mensual e impuestos como el IBI, que en los últimos doce años supera el medio millón de euros. En otro momento, Cuervo señaló que, tras las conversaciones con el abogado de la familia Prendes, no se alcanzó ningún acuerdo posible. «Las pretensiones económicas de la propiedad no son coincidentes con las valoraciones emitidas por un tasador externo que se contrató desde el Consistorio, ni con las valoraciones efectuadas por los técnicos municipales que emitieron los pertinentes informes. Y, obviamente, este equipo de gobierno no va a ir en contra de los intereses de Carreño», manifestó.

Por su parte, el portavoz de Somos Carreño, Carolo López, fue mucho más explícito en la defensa de su partido de la propuesta socialista: «No vamos a reiterar en esta sesión nuestras consideraciones porque ya fueron expuesta en el Pleno anterior. Las formas empleadas por el gobierno socialista no son compartidas por mi partido. Mantenemos que el interés general en este asunto está por encima de los partidistas en la cuestión relacionada con el Prendes, que lleva años interesando. La propuesta está ahora encima de la mesa y eso es todo».

Podría ir a los tribunales

Entretanto, los grupos PP e IU coincidieron en el criterio de que la convocatoria del Pleno extraordinario urgente fue injustificada. Así, el portavoz de IU, Ángel García, en una larga intervención subrayó que «en este caso no existe una amenaza real de que el teatro pueda dejar de prestar los servicios a los ciudadanos. No vemos el porqué de esta operación y, por esta razón, queremos que se nos explique, porque cambiaremos nuestro voto. Pero si existe alguna, ésta es del PSOE. Como no fueron capaces de alcanzar un consenso con el dinero del remanente de tesorería, se está ahora interesando por un edificio cuando hay otras necesidades para invertir. Los socialistas nos engañaron a todos».

Mientras tanto, desde las filas del PP, su portavoz, José Ramón Fernández, mantuvo su discurso inicial contrario a la compra y ahora de iniciar el proceso de expropiación. «Puedo observar un regusto de la alcaldesa al ocultar su intención desde un principio de optar por la expropiación. No apreciamos un interés social cuando está en vigor un contrato de arrendamiento. Lo que vemos es que la alcaldesa quiere culminar su mandato con esta operación», señaló, a la vez que advirtió sobre el peligro que corre el Ayuntamiento de incurrir en un incumplimiento del contrato con la propiedad al iniciar su expropiación.

Así las cosas, el proceso de la adquisición del teatro está en marcha mientras que los propietarios amenazan ya con acudir a los tribunales, a la vez que niegan la existencia de negociación alguna. Su valoración de la finca que presentaron al Ayuntamiento fue de dos millones de euros.