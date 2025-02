El PSOE, «sorprendido» con UGT, afirma que sus peticiones están «siendo valoradas»

SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Jueves, 24 de octubre 2019, 00:11 | Actualizado 07:51h. Comenta Compartir

La sección sindical de UGT decidió no volver a sentarse en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de Corvera tras varias peticiones sin respuesta al gobierno local. Una decisión que ayer a los socialistas les pillaba «sorprendidos» y afirmaban que no se trata de un abandono de la negociación ya que «el sindicato no acudió a dicha mesa».

El gobierno local negaba la tensión en las relaciones con UGT y recalaba que «el clima de negociación con ellos siempre ha sido bueno y la comunicación fluida». El sindicato reclamaba, entre otros aspectos, cubrir las vacantes, especialmente en el servicio de Obras. Unas peticiones de las que el equipo de gobierno afirma que está «al corriente» y que todos esos asuntos están «siendo valorados».

Los socialistas quisieron ayer puntualizar algunas de las reclamaciones realizadas por el sindicato, que denunciaba haberlas comunicado en varias reuniones pero sin haber obtenido respuesta alguna de la edil de Personal o por parte del alcalde. Una de ellas es la elaboración de un estudio sobre el contrato relevo que ayude a cubrir algunas jubilaciones. «Había un acuerdo colectivo del año 2013 que afectaba al personal que cumplía los requisitos y accedía a esta jubilación antes de enero de 2019. De hecho, en el Ayuntamiento de Corvera se han firmado ocho contratos relevo desde su puesta en marcha», resaltaba ayer el gobierno.

El equipo de gobierno pondrá en marcha en 2020 el estudio de la RPT y el retén de Obras

A su vez, reconocían que los cambios normativos suponen un encarecimiento en la aplicación de esta vía al aumentarse la base de cotización. «A raíz de ello se hizo una estimación económica que se trasladó al sindicato UGT», señalaron ayer a la vez que hicieron hincapié en que «en la mesa de negociación del pasado día 15 solicitaron un nuevo informe y así se trasladó al área de intervención. Nosotros compartimos la filosofía del contrato relevo y es una figura que nos gustaría aplicar, pero es preciso conocer el coste que supone y decidir de qué otro lugar se va a quitar porque la masa salarial está fijada por ley».

Recordaron al sindicato que en los últimos años se han cubierto ocho vacantes en Obras y que «en la mesa de negociación a la que no asistieron se trataban las bases del proceso de selección de una plaza de oficial de conductor y de la modificación de otra». El PSOE también anunciaba que en los presupuestos del año que viene se incluirán 20.000 euros para hacer frente al estudio de la RPT, pedido por UGT. En 2020 tienen previsto «poner en marcha el retén del servicio de Obras, algo que no ha ocurrido en el Ayuntamiento de Corvera en 40 años de democracia y de lo que también están al corriente los sindicatos, por lo que no entendemos la denuncia de UGT al respecto».