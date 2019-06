El PSOE volverá a gobernar Carreño, tras la falta de acuerdo entre PP e Izquierda Unida A. G.-O. CANDÁS. Sábado, 15 junio 2019, 01:48

Amelia Fernández volverá a convertirse hoy en alcaldesa de Carreño. El Partido Popular anunció ayer su intención de votar a su candidata, Joana Canals, en la investidura de hoy tras no llegar a un acuerdo con Izquierda Unida para apoyar a su representante, Ángel García. «Hemos intentado que sea posible el cambio de Alcaldía, partiendo de que todo cambio de rumbo político debe ser sólido y fundamentado en un pacto. En ese sentido, pusimos sobre la mesa nuestras propuestas y nuestro deseo de ocuparnos de la concejalía de medio rural», explicaron los populares.

Propuestas que, tras una larga asamblea, no habrían sido apoyadas por la militancia de IU. «No quieren darnos la responsabilidad de la concejalía. Tampoco aceptan la supresión de la plusvalía, sino bajar un punto por año para dejarla en 2022 como estaba en 2018. No han querido negociar un programa común, por lo que el cambio no será posible y votaremos a nuestra canidata».