«Sé quien es, pero no puedo decirlo», asegura la dueña del Copacabana María Ángeles Valdés Tamargo, a la entrada del Copacabana con el cartel del premio. / NAVAL María Antonia Tamargo no oculta su alegría por haber sellado un Joker premiado con un millón de euros en Muros de Nalón FERNANDO DEL BUSTO MUROS DE NALÓN. Lunes, 29 abril 2019, 01:31

«Sé quien es. Cuando entre en el bar lo miraré, me mirará y sabremos que tiene el premio, pero no puedo decir quien es». Detrás de la barra del Copacabana de Muros del Nalón, María Antonia Tamargo no oculta su alegría por haber sellado un boleto agraciado en el sorteo de la Primitiva del pasado sábado con un millón de euros.

Apela a la profesionalidad para no revelar datos para identificar a la persona poseedora del boleto. Tan solo apunta que es un vecino y que se jugó de manera individual, no en una peña. «Me alegra mucho que el dinero quede en la zona», dice. A partir de ahí, no comenta nada más sobre el afortunado.

«Muchas veces les digo que marquen el Joker y no lo hacen porque dicen que no toca, pues mira, un millón de euros», comentaba ayer.

«No me quería jubilar sin dar un premio grande, pero habrá más», asegura

El restaurante, un negocio familiar heredado de sus padres, y con la tercera generación ya implicada, sella boletos de Primitiva «desde que comenzaron. Hemos dado premios pequeños, de 15.000 y 16.000 euros. Pero nunca un millón», explica.

El local ya luce los carteles que anuncian el premio repartido. «No me quería jubilar sin haber dado un premio grande de verdad», asegura María Antonia Tamargo. A lo largo de la mañana del domingo, sigue sellando boletos en el Copacabana. «Me quedan cinco años y daré más premios de este tipo, así que ya saben: que vengan a Muros a jugar», decía ayer.

Gracias a este premio, Muros de Nalón protagonizaba ayer un fin de semana en el que la suerte sonreía a la comarca. Y es que, además de este millón de euros, la administración-estanco de la calle Luis Treillard, 6, de Salinas vendía un décimo de la Lotería Nacional premiado con 12.000 euros.

Desde luego, es una cantidad inferior al boleto sellado en Muros de Nalón, pero que, sin duda, hará sonreír a su propietario.

La lotera de Salinas, María José Quevedo, desconocía la identidad del afortunado. El décimo se vendió a través de la máquina, ya que la administración no vende los tradicionales décimos de Lotería.

El pasado sábado, Quevedo reconocía estar «muy contenta». No es la primera vez que la administración de Salinas reparte la suerte entre los vecinos de Castrillón, pero reconocía que «hacía tiempo que no dábamos un premio como éste».

Este año, el puesto de sellado de la Cafetería Joker, en la calle Fernando Morán de Avilés, también repartió un primer premio de la Lotería Nacional en el sorteo del jueves el pasado febrero. El pasado mes de enero, el sorteo del jueves de la Lotería Nacional repartía otros dos premios. Uno en la administración de Loterías Número 8 de Avilés y otro en la de Sabugo.

También el pasado mes de enero, en la Administración de Lotería Número 1 de Avilés, la misma que había repartido premios en el Sorteo de Navidad, sellaba un boleto de la Bonoloto que resultó premiado con 58.800 euros.