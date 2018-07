Quejas por la falta de iluminación en Nubledo La maleza invade la acera a la entrada de Nubledo. :: MARIETA S. G. Miércoles, 11 julio 2018, 08:03

La falta de alumbrado en la acera que comunica El Portazgo con Nubledo, ha generado quejas entre algunos vecinos de la zona, que reclaman una inversión para mejorar esta carencia. «Está totalmente a oscuras. Yo que vuelvo por ahí de trabajar de noche es imposible ir seguro. Llevo casi un año intentando que instalen el alumbrado, pero no he conseguido nada», lamenta Manuel Alfonso Rodríguez, que aseguraba haber hablado ya varias veces con el alcalde, Iván Fernández sobre este asunto. A su vez, el vecino reclama la limpieza de los arcenes y de la maleza que «está invadiendo la acera. Las zarzas te rozan y casi tienes que caminar pegado a la carretera. No hay mantenimiento ninguno, si esto pasara en Las Vegas ya estaría todo más que listo y sin tanta espera como aquí», recalca.