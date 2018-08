Quejas por los nuevos badenes de Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera ha reinstalado los badenes de la calle La Estebanina. Hasta ahora estos resaltes, que tienen como función reducir la velocidad de los vehículos, eran de goma. Dado el desgaste se procedió a retirarlo, una medida que algunos conductores creyeron era definitiva, pero nada más lejos de la realidad. El Consistorio ha procedido a volver a optar por este método pero en lugar de colocarlos de goma lo ha hecho de asfalto, una decisión que no ha gustado a algunos de los conductores de la zona.

Los resaltes se ejecutaron el pasado viernes pero no se han señalizado, ni con pintura en el suelo ni con señales que indiquen su proximidad. «Cuando vas en el coche ves una tira de asfalto nueva, pero no da sensación de altitud, llegas y te lo encuentras de repente», recalcan algunos de los conductores, que urgen el pintado de la zona para evitar más sustos que causen desperfectos de los turismos. Por otro lado, insisten en que no es la mejor medida para controlar la velocidad de los coches. «Los que están en plena cuesta son fatales para los coches», señalan.

Aunque tienen detractores, también hay vecinos que aplauden la medida. «Pasan algunos coches a una velocidad que si cruza alguien se lo llevan por delante. Así se evitan estas cosas», recalcan quienes viven en los aledaños de La Estebanina.