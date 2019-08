«Queremos hacer de Corvera un municipio amigo de los animales» José Luis Montes, concejal de Educación, Turismo y Bienestar Animal de Corvera. / MARIETA «Debemos explotar nuestros recursos y crear un sello e identidad como destino turístico. Nuestra riqueza es básicamente la naturaleza» José Luis Montes Concejal de Educación, Turismo y Bienestar Animal SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Lunes, 5 agosto 2019, 00:18

Profesor jubilado y socialista con larga trayectoria en diferentes administraciones, José Luis Montes llega al Ayuntamiento de Corvera como nuevo concejal de Educación y Turismo. Además, será el encargado de llevar el área de reciente creación de Bienestar Animal.

-Llega nuevo a la Corporación haciéndose cargo de tres áreas, ¿supone un reto para usted?

-Es un honor formar parte de esta corporación, con un magnífico equipo, y asumo las responsabilidades que me ha encomendado el alcalde con entusiasmo. Conozco en profundidad el mundo de la educación, vamos a abrirnos camino, por primera vez con la intervención de la política municipal en el campo de la protección y el bienestar animal y vamos a impulsar, en colaboración con los municipios limítrofes, el turismo en Corvera. Espero responder a las expectativas que los corveranos puedan tener respecto a estas tres áreas de trabajo.

-¿Qué le motivó a adentrarse en la política municipal?

-Tras unos años viendo la política activa desde la barrera, Iván, amigo desde hace bastantes años, me trasladó con el entusiasmo, rigor, credibilidad y confianza que da a sus ciudadanos, el interés que tenía en que formase parte de su equipo. No he podido negarme. Después de muchos años en la administración, llego al Ayuntamiento de Corvera, con ilusión renovada, intentando contribuir humildemente a la mejora de la vida de los corveranos.

-Aunque en educación los Ayuntamientos tienen pocas competencias, ¿qué proyectos tienen en mente para desarrollar en esta materia los próximos cuatro años?

-Corvera tiene una escuela pública de calidad. Hace unas semanas visitamos todos los centros para fijar las mejoras a acometer en el verano y he podido constatar el magnífico estado de las infraestructuras. Sin competencias directas en Educación, el Ayuntamiento va a seguir colaborando en la mejora y sostenimiento de los centros públicos y mantener y fortalecer las ayudas municipales que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los niños y jóvenes corveranos.

-Muchas familias piden la gratuidad de la escuela de educación infantil de 0 a 3 años, ¿lo ve viable?

-En principio hay que partir de la consideración de esta etapa educativa como no obligatoria, en la que las familias envían voluntariamente a sus hijos a la escuela. Se ha avanzado mucho en las escuelas infantiles, primando el carácter educativo sobre el asistencial. En estos momentos, más que plantearse la gratuidad, hay que potenciar los convenios de colaboración con los ayuntamientos, para ir sensibilizando a las familias y, gradualmente, facilitando la incorporación de tasas más altas de estas cohortes de edad. En Corvera se atiende toda la demanda y están establecidos descuentos y gratuidad total a partir de unos niveles de renta determinados.

-La principal novedad del organigrama municipal es la puesta en marcha de una concejalía de Bienestar animal de la que usted se encarga, ¿por qué era tan necesaria?

-Se ha creado esta concejalía, pionera en la política local, atendiendo a una creciente preocupación de nuestros vecinos: la protección y el bienestar y disfrute de los animales. Es necesario armonizar la convivencia y los derechos de animales y ciudadanos. Ya lo dijo Gandhi: «La grandeza de una sociedad y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales».

-¿Qué aspectos abarca esta concejalía?

-El objetivo será una mayor intervención de la administración pública para regular la tenencia de animales, de acuerdo con los principios de bienestar animal, seguridad y convivencia pacífica. Como retos, hablaríamos de impulsar la creación definitiva del albergue de animales comarcal mancomunado, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre los valores y conductas respecto de los animales, a través de talleres y la creación y mantenimiento de nuevos espacios, parques o áreas de recreo, para mejorar la convivencia entre ciudadanos y mascotas. Queremos hacer de Corvera un municipio amigo de los animales.

-Por otro lado, se hace cargo de Turismo, ¿qué potenciales tiene Corvera que hay que destacar?

-Debemos explotar nuestros recursos y crear nuestro sello e identidad como destino turístico. En Corvera nuestra riqueza es básicamente la naturaleza, con una zona rural privilegiada y en muchos casos desconocida. Vamos a poner en valor la senda del Agua, la senda del Escañorio en el río Arlós y el embalse de Trasona. El turismo de eventos deportivos es otro yacimiento a explorar, sin olvidar la potenciación de nuestras fiestas de Interés Turístico de la Jira y La Foguera. En esta línea de actuación, crearemos un área de caravanas, como nuevo atractivo.

-¿Cree que la falta de plazas hoteleras es un hándicap a la hora de aumentar la promoción turística?

-Actualmente existe un magnífico hotel, el Zen Balagares que, entendemos, cubre las necesidades de alojamiento. No pensamos que, la no existencia de más plazas hoteleras, condicione el crecimiento turístico. No obstante, desde el Ayuntamiento, apoyaríamos cualquier iniciativa que incremente la cantidad y calidad de los alojamientos en los ámbitos urbano y rural de nuestro municipio.

-¿Hay algún proyecto o programa que considere prioritario poner en marcha?

-Corvera está muy bien gestionada. Va a muy buena velocidad. En el ámbito de mi gestión, cabe asentar todas las políticas que se llevan a cabo en estos momentos en educación, garantizando la igualdad de oportunidades. En este orden de cosas, queremos que los colegios de Cancienes y Los Campos, al igual que el de Las Vegas, dispongan de comedor también en los meses de junio y septiembre.